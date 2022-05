Biopic de Elvis estrena nuevo trailer

Uno de las películas anunciadas para este 2022 es Elvis, la biopic del Rey del rock, dirigida por Baz Luhrmann (El Gran Gatsby, Moulin Rouge!), protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, contará la historia del hombre tras Heartbreak hotel.

En rigor, se adentra en la dinámica entre Presley (Austin Butler) y el Coronel Parker, su manager, (Tom Hanks). En el centro de ese viaje, los espectadores encontrarán además una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Junto a Hanks y Butler, la galardonada actriz de teatro Helen Thomson (“Top of the Lake: China Girl”, “Rake”) interpreta a la madre de Elvis, Gladys. Richard Roxburgh (“Moulin Rouge”, “Breath”, “Hacksaw Ridge”) por su parte encarna al padre del músico, Vernon; y Olivia DeJonge (“The Visit”, “Stray Dolls”) a Priscilla. Luke Bracey (“Hacksaw Ridge”, “Point Break”) interpreta a Jerry Schilling, Natasha Bassett (“Hail, Caesar!”) a Dixie Locke, David Wenham (“El Señor de los Anillos”, “Lion”, “300″) a Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. (”The Trial of the Chicago 7″, “The High Note”) interpreta a B.B. King, Xavier Samuel (“Adore”, " Love & Friendship “, “La saga Crepúsculo: Eclipse”) a Scotty Moore y Kodi Smit-McPhee (”The Power of the Dog “) a Jimmie Rodgers Snow.

Adicionalmente, esta semana la totalidad del elenco estará en la ciudad de Cannes presentando por primera vez la película, que espera su proyección con altas expectativas.

Elvis, de Warner Bros Pictures, llegará a los cines chilenos el 14 de julio del 2022.