Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival libera nuevo videoclip con imágenes inéditas

Los históricos Creedence Clearwater Revival acaban de lanzar un nuevo videoclip para su éxito de 1970, Travelin’ Band. Se trata de un clip que contiene imágenes inéditas de la banda durante su días de gira, e incluye algunas tomas de sus shows en el Royal Albert Hall en Londres y en el Oakland Coliseum en California.

El lanzamiento llega en la previa del Record Store Day. Ese día se lanzará un sencillo de siete pulgadas con una versión de Travelin‘ Band, grabada durante su histórica presentación en el Royal Albert Hall en abril de 1970. Mientras que la cara B contiene una versión en vivo de Who’ll Stop The Rain, grabada meses antes en el Oakland Coliseum.

Estos lanzamientos, a su vez, preparan el estreno de una nueva película sobre el grupo: Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall. Un registro del director Bob Smeaton, quien ha trabajado en documentales musicales como The Beatles Anthology y algunos capítulos de la colección Classic albums. La película se concentra en las imágenes filmadas para la BBC en 1970, tanto en el lugar como en Pinewood Studios en Londres.

“Cuando era un niño que crecía en el Reino Unido a finales de los sesenta y principios de los setenta, Creedence era una banda de la que solo conocía realmente a través de sus exitosos sencillos”, dice Smeaton. “Por lo tanto, hacer esta película fue una educación para mí, pude ver y escuchar por qué son dignos de su estatus como una de las mejores bandas de todos los tiempos”.