Me quieren y me odian: Marcianeke se desahoga en su nuevo sencillo

“De corte no saben ustedes no se dejen llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes”, lanza de entrada Marcianeke, la estrella chilena de la escena urbana, en su nuevo sencillo titulado Me quieren y me odian.

Se trata de un tema de corte más introspectivo y confesional, en que el joven Matías Muñoz (el verdadero nombre del cantante) lanza sus impresiones sobre la fama y las reacciones a su popularidad, con su habitual estilo directo. “Quieren bajarme el level y no pueden”, suelta.

Si bien no es primera vez que desarrolla la idea -antes ya lo hizo en Envidia-, Marcianeke rapea un texto que incorpora algunas reflexiones desde lo íntimo. “Yo reconozco mis errores, nadie tiene que corregirme, yo soy Marcianeke no voy a aburrirme, aunque se me viraron varios sin poder despedirme”.

La canción fue producida por un equipo que incluyó a destacados productores como Nes, Donner y Moustache. La publicación se realiza bajo la alianza de Rimas Entertainment -el sello que representa Bad Bunny- y El Valle de los Reyes de Chile.