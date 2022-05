Obi-Wan Kenobi: el regreso de Ewan McGregor en la piel del maestro jedi (y su debut ante los fanáticos de la saga)

En un planeta árido un hombre trabaja cortando carne. Lo hace junto a otros hombres de mediana edad que cumplen la labor con eficiencia y sin sobresaltos. Es un día más en el desierto, otra jornada pedestre en otro rincón de la Galaxia muy, muy lejana. Si hay épica en esas postales, esa es la del hombre común.

A esa existencia corriente se asoma la cámara de la directora Deborah Chow. Cuando su lente sube desde las manos hasta la quijada del protagonista sucede algo extraordinario: la masa de personas estalla en una mezcla de gritos, aplausos y ansiedad acumulada.

No es para menos. Luego de muchos años –17 para ser exactos– los fanáticos vuelven a apreciar en pantalla el rostro de Ewan McGregor en una historia de Star Wars, una vez más encarnando a Obi-Wan Kenobi. Un retorno que para su actor principal tiene una explicación evidente.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

“Desde que terminamos el Episodio III, creo que lo que pasó es que en los últimos cinco o seis años comenzamos a sentir todo el amor de ustedes por las precuelas que hicimos”, señala un conmovido McGregor ante los más de siete mil asistentes que este jueves llenaron la arena del Anaheim Convention Center (California), en el inicio de la nueva edición de la Star Wars Celebration, al que asistió Culto.

“No sentimos eso necesariamente cuando se estrenaron”, agrega, despertando una carcajada nerviosa entre los seguidores de la saga, que parecen darle la razón al intérprete escocés: hoy La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005) gozan de una notable mayor aceptación entre los fans, tras haber sido consideradas durante años como innecesarias, infantiles o quién sabe qué otro epíteto dedicado a golpear la creación de George Lucas.

Pero los tiempos han cambiado en más de un sentido: tras el éxito de The Mandalorian, Star Wars actualmente concentra sus esfuerzos en la realización de series para la plataforma de streaming Disney+, por lo que el rol que encarna McGregor vuelve en forma de una producción de seis capítulos, no como un largometraje para los cines, como alguna vez se rumoreó.

Los asistentes a la Star Wars Celebration. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

En la historia han pasado diez años desde que cayó la República y la tragedia casi acabó con todos los jedis. Kenobi, que se enfrentó con su aprendiz Anakin Skywalker en una épica batalla, hoy es un hombre gris que habita una cueva de Tatooine, el planeta en el que Luke está creciendo bajo el cuidado de sus tíos y donde lo conocerá tiempo después, según el relato de Una nueva esperanza (1977).

No es la versión del personaje que el actor interpretó en las precuelas, y aún no se termina de convertir en el anciano al que primero encarnó Alec Guinness en la cinta original de 1977. Pero ya se hace llamar Ben y está retirado a una vida austera que en un principio no considera volver a empuñar un sable láser. De hecho, él mismo expresa que la era de los jedis llegó a su fin.

La ficción dirigida por Deborah Chow justifica contar esa parte de su existencia mediante un par de dispositivos. La primera, ampliamente difundida, es que al protagonista lo persigue una impulsiva inquisidora (Moses Ingram) de la que se escabulló años atrás. La segunda, algo más sorpresiva –y lo que viene califica como un spoiler– es que Kenobi es la única persona en la que confían los Organa cuando Leia (Vivien Lyra Blair) es raptada y llevada hasta un peligroso planeta. La princesa se encuentra con el maestro de su padre biológico, aunque nunca lo sabrá.

Foto: © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

En el transcurso de los dos primeros capítulos de la serie –el tercero llegará a Disney+ este miércoles 1 de junio– Obi-Wan se entera de una noticia que lo remueve hasta la médula: Anakin no está muerto, como creyó cuando lo derrotó en Mustafar. De hecho, ya lleva una década como Darth Vader (aquí encarnado por Hayden Christensen, otro que vuelve por primera vez desde el filme de 2005).

El arranque es promisorio pero multiplica las preguntas: ¿de qué voltaje serán las aventuras que vivirá Kenobi en los cuatro episodios restantes antes de convertirse en el tranquilo veterano al que dio vida Guinness? ¿Qué otros personajes conocidos tienen reservada una aparición sorpresa? ¿Es el inicio de un regreso más largo de McGregor a la franquicia nacida de la imaginación de George Lucas?

Este viernes, en medio del panel por los 20 años de El ataque de los clones, el intérprete de Trainspotting resolvió en simple ante los fanáticos: “Él (Lucas) nos dio este mundo. Cuando yo tenía siete años cambió nuestras vidas. Aún queremos más historias contadas dentro de este mundo, porque nos encanta”.