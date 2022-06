Kate Bush y su renacer gracias a Stranger Things: “Me encanta que los jóvenes escuchen mi canción por primera vez”

La cantautora británica Kate Bush aún no da mucho crédito a lo que ha sucedido: su gran éxito Running Up that hill (A deal with God) vive una segunda vida gracias a su aparición protagónica en la última temporada de la serie Stranger Things, de Netflix. De hecho, gracias a este nuevo empujón, legó al número 1 en el Reino Unido y al top 10 de EE. UU. por primera vez .

37 años después de su estreno, se ha convertido en uno de los temas de la temporada.

Por eso Bush ha reaccionado algo conmocionada por el panorama, según lo dejó entrever en una reciente entrevista con la BBC: “Es una gran serie, por tanto pensé que la canción llamaría la atención”, dijo en torno al arribo del track a la producción.

Luego agregó: “Pero nunca imaginé que pasaría algo así. Es tan excitante. Pero es bastante impactante, ¿verdad? Quiero decir, todo el mundo se ha vuelto loco. Lo que es realmente maravilloso, creo, es que esta es una audiencia completamente nueva que, en muchos casos, nunca ha oído hablar de mí y eso me encanta. La idea de que todos estos jóvenes escuchen la canción por primera vez y la descubran es... bueno, creo que es muy especial”.

La inglesa además elogió la forma en que los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, usaron la canción como una fuente recurrente de escape para el personaje de Max. “Creo que lo han puesto en un lugar realmente especial. Yo ya estaba familiarizado con la serie. Y pensé: ‘qué hermosa manera de usar la canción de una manera tan positiva’. Ya sabes, como una especie de talismán para Max. Creo que es muy conmovedor”.

Por otro lado, dijo que, a pesar de cierta nostalgia por la década de los 80, cree que la vida actual es “increíblemente emocionante”: “Es un momento terrible en muchos niveles para la gente, muy difícil. Pero también es un momento en el que suceden cosas increíbles. La tecnología está progresando a este ritmo increíble. Eso es bastante abrumador, de verdad. Pero, ya sabes, hay tantos avances en la medicina y hay cosas positivas. Solo tienes que buscar un poco más para encontrarlos en este momento”. Sin embargo, eso no se extiende a ver TikTok, según recalcó. “Eso suena ridículo”, dijo entre risas.