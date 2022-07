Retiran de las plataformas tres canciones de Michael Jackson: no habría cantado en ellas

Un año después de la muerte de Michael Jackson, sucedida el 25 de junio de 2009, vino el paso lógico: un disco con canciones póstumas. Un material inédito aguardado con ansias por los fans y que se tituló sencillamente Michael, editado por Sony Music.

Dicho álbum tuvo una gran repercusión pero también generó controversia: los seguidores del artista insistían en que había tres canciones que no eran cantadas realmente por el estadounidense. Los temas en cuestión eran Breaking News, Monster y Keep Your Head Up, los mismos que ahora han sido removidos de diversas plataformas de streaming debido precisamente a la petición de sus seguidores y de algunos familiares.

Según el portal Stereogum, Jackson grabó esas canciones con Edward Cascio y James Porte en 2007. Sin embargo, los fans creen que la voz pertenece al cantante Jason Malachi e incluso la familia de Jackson mostró ciertas dudas sobre la autenticidad de esos tracks a través de un comunicado. Es más, se dice que el propio Malachi admitió ser el cantante en un posteo de Facebook que luego fue eliminado y catalogado de “falso”.

La madre de Jackson, Katherine Jackson, también afirmó en 2010 que “algunos de los temas del álbum Michael son falsos”. Su hermana LaToya Jackson, por su parte, dijo: “No suena como él”.

El sobrino de Jackson, Taryll Jackson, tuiteó por esas fechas: “La forma en que construyeron estas canciones es muy astuta y taimada. Conozco la voz de mi tío y algo está muy mal cuando tienes a tu familia más cercana diciendo que no es él”.

Hoy Sony eliminó dichas canciones de plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music. En un comunicado se explicó: “La eliminación de estas canciones no tiene nada que ver con su autenticidad. Los Administradores y Sony creen que la continua conversación sobre los tracks distrae a la comunidad de fans y los oyentes de Michael Jackson de lo que realmente merece atención: el legendario y profundo catálogo de Michael”.