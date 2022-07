“No tengo ningún recuerdo de ese día”: Bob Odenkirk confirma que pronto saldrá al aire el capítulo en que sufrió ataque al corazón

Bob Odenkirk, el protagonista de la exitosa serie Better Call Saul, detalló que esta semana se podrá ver el capítulo en que estaba trabajando cuando sufrió un ataque cardíaco en 2021.

El suceso ocurrió el 28 de julio del año pasado. Ese día, el actor de 58 años colpasó mientras trabajaba en la localidad de Albuquerque, Nuevo México. Dos días después, en una publicación en su cuenta de Twitter, detalló que había sufrido “un pequeño ataque al corazón” y que “volvería pronto”.

En charla con Hollywood Reporter el pasado 12 de julio, Odenkirk, detalló que “la próxima semana es la escena en la que tengo el infarto”. Es decir, se refiere al episodio disponible esta semana. “Probablemente alrededor de las tres cuartas partes de la escena se filmaron antes de que tuviera el ataque al corazón, el día del ataque al corazón, y luego la otra cuarta parte de la escena fue después”.

Asimismo, el actor se explayó sobre su estado de salud. “Me siento muy bien. Estoy en muy buena forma -dijo al mentado medio-. No volví a rodar durante cinco semanas. Tuve un descanso de cinco semanas para recuperarme. Y luego, cuando regresé, limitamos nuestro rodaje a días de 12 horas. Y así me cuidaron y pude hacerlo, y espero que no puedas decir cuándo tuve el ataque al corazón y cuándo no”.

Odenkirk, señaló además que le resultaba extraño ver ese episodio, por un detalle. “Lo más extraño es que realmente no tengo ningún recuerdo de ese día”, explicó. “Realmente estoy viendo algo en lo que no recuerdo haber actuado, lo cual es algo raro. Quiero decir, por lo general ves algunos, y recuerdas algo de eso, incluso si se filmó hace meses. Pero en este caso, es un completo espacio en blanco”.

La sexta y última temporada de Better Call Saul comenzó a rodarse en marzo de 2021, pero se detuvo tras el infarto sufrido por el protagonista. Luego, la producción comenzó de nuevo en septiembre.