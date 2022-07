“Nadie lo ha hecho antes”: Queen celebra el nuevo récord marcado en Reino Unido

Queen sigue marcando historia por el descomunal éxito del compilado Greatest Hits (1981), el álbum más vendido de todos los tiempos en Reino Unido, y uno de los más populares a nivel mundial gracias a que reúne los temas más emblemáticos de la agrupación liderada por Freddie Mercury, como Don’t stop me now, Play the game, entre otras.

Según Official Charts, que lleva el registro oficial de la taquilla musical en la isla, el disco consiguió siete millones de ventas a través de una combinación de ventas físicas, descargas y reproducciones en plataformas digitales.

“Estamos aquí para traerles la feliz noticia de que el álbum Greatest Hits de Queen ha vendido 7 millones de copias, algo que nadie ha hecho antes. Ningún álbum ha hecho esto antes en la historia. Gracias, lo apreciamos”, señaló el guitarrista Brian May en charla con el portal de Official Charts.

Hasta la fecha, el álbum Greatest Hits ha acumulado 1260 millones de reproducciones en el Reino Unido. La canción más escuchada es Bohemian Rhapsody, con 240 millones de reproducciones y contando.