“Hacer música en Chile hoy es más difícil que hace cinco años”: Yorka y el duro camino a la consolidación

Es probable que Yorka y Daniela Pastenes no olviden fácilmente el año 2022. El dúo acaba de publicar Chao, el cuarto disco de su carrera trabajado junto al productor Cristián Heyne, uno de los mayores créditos locales en el lenguaje del pop. El resultado es una colección de 10 canciones, que tienen en común los cierres; desde los vínculos, hasta la muerte de seres queridos.

El álbum, trabajado durante la pandemia, ha conseguido buenas críticas y más aún, le valió a las Pastenes un merecido Premio Pulsar a Canción del año, por Viento (feat. Gepe y Lido Pimienta); todo un logro en una era dominada por la música urbana.

“Estamos muy contentas y satisfechas por el trabajo que mostramos -comenta Yorka, la mayor de las hermanas, vía Zoom con Culto-. Desde nuestro público, quienes nos mantienen viviendo este sueño, tuvimos una recepción increíble. Sentimos que la gente que es muy fan de verdad le gustó el disco, y quienes todavía no nos conocían, se entraron a convencer con este nuevo álbum. Hemos pasado el millón de reproducciones del álbum y eso en comparación con nuestros anteriores discos nos ha llevado hasta un peak”.

Más aún cuando la salida del álbum fue posterior al reconocimiento de los Pulsar. “Fue muy importante para nosotras, le dio mucha energía a lo que vino después con el lanzamiento del disco -agrega Daniela Pastenes-. Estamos muy contentas porque hacer música es ripioso, es difícil y creo que estas son las instancias a las que uno se puede aferrar para llenarse de energía”.

La canción -con Alfredo Castro en el videoclip- es un homenaje a su fallecido padre. “Mi papá falleció en diciembre, nos pilló viviendo en el centro de Santiago, lo que era muy simbólico porque él trabajaba en el metro Moneda, siempre nos mostraba las calles del centro histórico. Caminado en el invierno, con frío, comenzamos a decir que mi papá nos visitaba en el viento. Así comenzó la historia, la idea era como estar caminando por la ciudad”, cuenta Yorka.

Sobre el álbum, las Pastenes destacan el rol de Heyne como una de las claves. “Yo creo que hay mucho de él en el disco, porque además queríamos soltar la toma de algunas decisiones musicales -cuenta Yorka-. Yo necesitaba soltar la producción y aprender como trabajar mis canciones desde la visión de otra persona. En ese sentido, él era el productor que yo tenía en mente desde hace tiempo; diría que es uno de los creadores del pop chileno.

“Cuando nos dijo que sí, no nos conocía fue un proceso de conocernos virtualmente, desde el comienzo fue muy relevante -agrega-. Nos pidió los audios de las canciones, y de ahí seleccionó. Incluso eligió canciones que no estaban terminadas. Es un álbum muy rítmico, muy simple y nos ayudó a escuchar nuestras canciones y sacarles provecho”.

¿Es el disco que las tiene más orgullosas?

Y: Creo que es el que mejor suena y sin duda siento que es un disco que nos representa muy bien hoy. A diferencia de otros discos en que no estábamos tan seguras, siento que ahora entregamos las mejores 10 canciones que hicimos durante estos dos años.

D: Yo creo que el proyecto Yorka ha ido creciendo en cada uno de los discos. Vocalmente hablando hay una maduración, porque ya hay roles definidos; cantamos juntas, separadas, una que canta la Yorka sola, otra en que aparezco yo; hay mucho más juego con eso.

Una canción para un spot

Además de las canciones para su nuevo álbum, Yorka participa en la campaña Es local, del retail Paris. Para ello grabaron un spot e incluso aportaron una composición, trabajada junto a Heyne. “Nunca pensé en que íbamos a protagonizar un comercial para la televisión”, comenta Yorka, como si aún no terminara de asimilar la experiencia.

“En ese sentido nos alegra saber que vamos a salir en la tele, en todo Chile. También nos acomoda que el retail se la esté jugando con apoyar marcas nacionales, más una banda pequeña, independiente. El spot me parece coherente”, agrega. “Nos ayuda también a difundir nuestro trabajo y ojalá eso se multiplique para otras bandas, porque recién nos estamos reactivando”.

A su turno, Daniela complementa la idea. “Aceptamos porque para nosotras tenía sentido; somos una banda autogestionada, súper local, entonces era una buena oportunidad para difundir nuestra música. Hacer un jingle también estaba en nuestra lista de deseos ajaja (ríe), fue una bonita experiencia. También hubo que buscar una letra porque se tiende a asociar lo comercial con algo vacío y nosotras queríamos poner algo de nuestra esencia también”.

El spot se grabó en enero pasado, entre la playa, el teatro Municipal, el barrio Lastarria, con el covid rondando lo que forzó la detención por unos días. “El equipo fue muy profesional, yo nunca había visto un equipo así, ni siquiera en el mejor videoclip nuestro -recuerda Yorka-. Siento que fue un aprendizaje laboral muy lindo”.

En lo próximo, el dúo será parte de la edición 2022 del Festival Primavera Fauna, pero en particular, apuntan a consolidar su proyección internacional. “Ha estado difícil la reactivación, de alguna forma la gente ha olvidado ir a conciertos de música nacional y hay que volver a tener el mismo nivel de shows de 2019 -comenta Yorka-. Hacer música en Chile hoy es más difícil que hace 5 años atrás porque han cerrado muchos lugares, en ese sentido, poder tocar fuera del país, sin tantas restricciones, te ayuda. Veo otros colegas viajando y tocando, lo que me llena de orgullo. En agosto vamos a promocionar Chao a México, ya lo hicimos el año pasado, pero si no regresamos se pierde”.