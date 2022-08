Cancamusa estrena nuevo videoclip y anuncia fecha para su segundo disco

La cantante y baterista Cancamusa estrenó el video de Garza, cuarto adelanto de su nuevo disco que verá la luz en octubre. La letra del tema alude a un golpe de timón y al inicio de un nuevo recorrido, y precisamente eso es lo que muestra su colorido video, en que la artista se interna por varios sectores de Ciudad de México en bicicleta. Garza está disponible en plataformas digitales y YouTube.

Cancamusa explica que al crear Garza pensó en “un beat ágil, con un mood mucho más enérgico de lo que había hecho antes”. Acerca de su temática, la artista dice: “tiene que ver con cerrar la puerta de algo que se construyó con mucho amor y que llegó a su fin. Me fui de casa y comencé a formar mi propio hogar de forma itinerante. Me tocó desprenderme de lo que significó vivir en pareja. Por eso Garza es movimiento: es avanzar, transformarse y evolucionar”.

Según relata Cancamusa, “resultó una sorpresa que esta canción se llame Garza porque fue una de las primeras palabras que estuve tarareando. Luego fui escribiendo la letra y al final busqué el significado de “garza” y todo calzaba ya que decía: “la importancia de seguir tu propio camino”. Es bonito cuando dejas fluir a tu inconsciente. En cierto sentido el arte viene desde ahí, de lo intuitivo, y en algún punto todo termina conectándose, en este caso en una canción”.

El video de Garza fue dirigido por Cancamusa y Quique Ávila, y se grabó en varias zonas de Ciudad de México como Coyoacán, Del Valle e Insurgentes sur, entre otras: “está inspirado en el movimiento y ritmo de la canción. Desde que la compuse me imaginé calles. No me había dado el tiempo de salir en bici por la ciudad y fue una gran experiencia. Quise sorprenderme en el camino con las calles, los colores y la experiencia de recorrer mis lugares favoritos”, detalla la artista.

En los últimos meses, Cancamusa se ha mantenido muy activa: en abril teloneó uno de los dos conciertos del grupo Conociendo Rusia en Chile. Después, en junio estuvo en el festival Chilean Wey en Ciudad de México; el 6 de julio abrió el concierto de Mon Laferte en Guadalajara, y el 30 de julio dio un concierto íntimo en Huerto Roma Verde en donde presentó en formato acústico parte de su nuevo disco. Las canciones que ha estrenado de su próximo álbum ya suman casi medio millón de reproducciones en Spotify.