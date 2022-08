Emma Thompson defiende a los coordinadores de intimidad: “Son extraordinariamente importantes”

Emma Thompson no les hace el quite a las controversias. Consultada por las críticas de Sean Bean a la presencia de los coordinadores de intimidad en las grabaciones de películas y series –el intérprete de Game of thrones aseguró que “arruinan la espontaneidad” al filmar escenas de sexo y desnudos–, la actriz británica los llamó “la introducción más fantástica en nuestro trabajo”.

“Y no, no puedes simplemente ‘dejar que fluya’. Hay una cámara allí y un equipo. No estás solo en una habitación de hotel, estás rodeado de un montón de tipos, en su mayoría. Así que no es una situación cómoda”, explicó en conversación con el programa de radio australiano Fitzy & Wippa, en el marco de promoción de su cinta Buena suerte, Leo Grande (actualmente en cartelera).

“No sé quién era el actor, pero tal vez tenía un coordinador de intimidad accidentalmente en su casa”, bromeó.

Previamente, en una entrevista con ITV News, la intérprete de Sensatez y sentimientos (1995) y Cruella (2021) se declaró “muy contenta de que ahora haya coordinadores de intimidad”, detallando que antes de su implementación las actrices vivían experiencias “vulgares”.

Aunque desde el MeToo esa función ha ganado terreno en la industria audiovisual, aún no se ha convertido en un estándar. De hecho, se han registrado casos en que, luego de una conversación entre los protagonistas y los realizadores, se ha determinado que no es necesaria su presencia en el set.

Así habría ocurrido en el rodaje de Buena suerte, Leo Grande, comedia dramática en la que hay escenas de sexo y desnudos. Según detalló Daryl McCormack, compañero de Thompson en la ficción, en una entrevista a Variety, “fue realmente emocionante para nosotros construir eso nosotros mismos junto a la directora (Sophie Hyde)”.