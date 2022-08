La fiesta interminable: Cine Arte Alameda exhibe “24 Hour Party People”

Es una película de Culto. Es que 24 Hour Party People, de 2002, dirigida por el británico Michael Winterbottom, es un obligado para quienes gustan de la música británica ochentera.

Por eso, a 20 años de su estreno, este viernes 12 de agosto habrá una exhibición del filme, a las 20.45 horas en el Centro Arte Alameda - Sala CEINA.

La cinta es básicamente la historia de Tony Wilson, un entusiasta productor y periodista, quien junto a un grupo de amigos asiste a un legendario recital de Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall, de Manchester, en 1976. Ello enciende un fuego sagrado y Wilson funda el esencial sello Factory Records, luego, abre el mítico club The Hacienda, que vio pasar a los grupos fundamentales del post punk, la new wave y luego el rave.

El filme cuenta con una banda sonora de lujo. Pasan, entre otras, Transmission, de Joy Division; Ever Fallen in Love, de Buzzcocks; Temptation, de New Order; o Make Up to Break Up, de Siouxsie And The Banshees. Todo, con la calidad sonora 5.1 Dolby Surround del CEINA.

La Sala CEINA se ubica en Arturo Prat 33 (a pasos de metro U. de Chile) y la entrada la puedes adquirir aquí.