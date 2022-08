Música para las masas: miembros sobrevivientes de Depeche Mode comparten una foto juntos

Tras el golpe que significó la muerte de Andy Fletcher, el pasado 26 de mayo, Depeche Mode ha retomado poco a poco sus actividades. Por ello, el vocalista Dave Gahan y el compositor principal de la banda, Martin Gore, usaron Instagram para subir una foto juntos, trabajando en estudio.

“Encontrar estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocarnos en lo que le da significado y propósito a la vida”, dice la publicación.

Muerto a los 60 años, Fletcher fue miembro del popular grupo de synth-pop desde el lanzamiento de su álbum debut Speak & Spell, en 1981.

En una entrevista con el NME en 2021, Gahan ya daba cuenta de la intención de grupo de volver al estudio. “Hay un montón de cosas que hemos hecho con Depeche Mode de las que estoy realmente orgulloso. Creo que eso viene con el tiempo y la edad. Martin sacó un disco el año pasado que me gustó mucho. De hecho, compré una copia porque de lo contrario no me sentiría bien. Sé que él también ha estado entretenido en su estudio, así que supongo que en algún momento del próximo año nos reuniremos. Esperemos que al menos tengamos una charla sobre lo que ambos sentimos que podemos seguir adelante”.