Muere Fedora Kliwadenko, emblemática actriz chilena de los 80

Fue una figura reconocida en las telenovelas que coparon la pantalla chica durante los años 80. Un legado que hace unos días llegó a su fin: el Sindicato de Actores (Sidarte), informó a través de sus redes sociales de la muerte de la actriz Fedora Kliwadenko, a los 65 años y ocurrida el pasado 20 de agosto, sin mencionar la causa.

En el texto, la entidad también destaca a las producciones que hicieron reconocida a la intérprete. Nacida en Viña del Mar el 13 de septiembre de 1956, y graduada como actriz en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, entre 1983 y 1990 participó en teleseries como La Represa, Los Títeres, Marta a las ocho, La Villa, Las dos caras del amor y Morir de amor, entre otras.

Su rol debut fue precisamente de Jeanette Sandoval en La Represa (TVN, 1984).

En 1987 fue parte del elenco de La Quintrala, serie protagonizada por Raquel Argandoña, y donde ella interpretó a María Lisperguer y Flores.

En paralelo a su labor como actriz, obtuvo reconocimiento como profesora e investigadora en antropología teatral, colaborando con la prestigiosa Academia de Teatro La Cas, en Santiago.

A partir de 1992 decide establecerse en Italia (donde realizó talleres de “Teatro-Insight”, perfeccionándolo a través del estudio de las religiones, el esoterismo y el chamanismo). Ahí vivió cerca de 15 años., para retornar después al país.

En 2021, fue invitada al podcast Reyes del drama. Ahí habló sobre cómo era hacer telenovelas en los 80: “No era fácil. De vez en cuando te interrumpían el trabajo y llegaban los ‘capos’ a mirar. No era muy agradable, no era muy bonito. Pero nuestro ambiente de trabajo con los compañeros y equipo éramos muy compinches, nos protegíamos mucho. No era tan desagradable en ese sentido. Con el tiempo se fue poniendo más denso cuando entró otra gente al canal nacional”, aseguró.