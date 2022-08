El día en que Mike Patton pudo ser el cantante de Anthrax (y por qué no ocurrió)

Si hay alguien que acumula tantas millas de carretera como anécdotas rockeras, ese es Scott Ian, el líder de Anthrax. En charla con Mixdown, recordó la vez en que el mismísimo Mike Patton pudo incorporarse como cantante a su banda.

Todo ocurrió cuando Patton lo contactó para uno de sus tantos proyectos. “Me escribió y me preguntó si quería participar en Mr.Bungle, yo pensaba ‘me estás tomando el pelo’. Lo que pasa es que él estaba en plan ‘te dije que trabajaríamos juntos’”.

En rigor, Patton se refería a un suceso ocurrido un tiempo atrás. “Hace un millón de años yo le había pedido lo siguiente justo antes de que Joey [Belladonna, cantante del grupo en dos períodos hasta la actualidad] regresara a la banda: ‘hey, ¿quieres cantar en el próximo disco de Anthrax?”.

Scott Ian recordó que esa invitación ocurrió en un contexto muy particular. “Estábamos borrachos en un bar de Melbourne, Australia, en un festival que organizábamos juntos. Él estaba con Faith No More y me decía; ‘oh, no, tú no me quieres en tu banda. Soy como un grano en el culo’. Yo le contesté: ‘No, no, creo que lo podemos arreglar’. Él siguió: ‘Sí, pero tengo 72 proyectos y no me podría comprometer’. Yo le decía: ‘Lo sé, te lo estoy pidiendo, pero en realidad no te lo estoy pidiendo”.

Fue entonces que Patton lanzó la sentencia. “No te preocupes, algún día trabajaremos juntos”. Eso pudo ocurrir cuando el cantante de particular arrastre en Chile llamó a Ian. “Cuando me contactó, me dijo ‘¿te acuerdas cuando estábamos en Melbourne y te dije que trabajaríamos juntos?’. Y yo le digo: ‘sí’. Entonces él empieza: ‘pues, ¿sabes qué?’”.