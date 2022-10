En Obra: Viaje al fondo de los procesos creativos de músicos y artistas

No hay obra sin proceso creativo. Ese es precisamente el espíritu de la nueva temporada de En Obra, programa del Canal ARTV estrenado a comienzos de año, que mostró distintos espacios de creación de diversos artistas contemporáneos. Ahora, a las artes visuales se suman los sonidos, con un espacio de conversación íntima conducido por el músico Miguel Conejeros (ex Pinochet Boys), quien entre cables y perillas se interna en los talleres personales de figuras de la música que utilizan la tecnología y la electrónica para configurar sus propuestas.

El propio Conejeros -ex integrante de Parkinson y ahora al mando de Fiat600- explica a Culto la idea del programa, de 10 capítulos y que se estrena este martes 11 de octubre a las 22:00: “Este espacio va a los estudios o los lugares de trabajo donde están distintos artistas sonoros realizando su proceso creativo, donde pasan la mayor parte del día y donde capturan su creatividad y su imaginación. Es su laboratorio, el lugar donde concentran toda su energía”.

Cada capítulo de En Obra – de media hora de duración- muestra precisamente los espacios íntimos de los artistas, desde talleres semi artesanales, a despachos más complejos e incluso situados en la naturaleza o la calle. Los capítulos se estrenarán de forma alternada, es decir, este martes 11 estará centrado en las artes visuales, y el martes 18 en sonidos, y así consecutivamente.

En el caso de las artes visuales, el programa es conducido por Carolina Martínez, investigadora creativa y gestora cultural. “Personalmente, un punto que me interesa, es descubrir cuánto hay de metodología y cuánto hay de intuición en una disciplina que se dice es uno de los últimos espacios de libertad que van quedando, y cómo todo esto va configurando una práctica y también un pensamiento, los que pueden ser una expresión de la vida misma”, dice Martínez a Culto.

Los espacios de creación artística que aparecen en En Obra pueden confluir en el orden o en el caos absoluto, pero ambas expresiones poseen un motor en común, como apunta Conejeros: “Esta idea surge por una necesidad de documentación, de memoria, de que sea una suerte de crónica de una época de los músicos que estamos en 2022 trabajando con sonidos y la manera en que desarrollan sus procesos creativos en sus lugares de trabajo. Las emociones que los mueven para hacer lo que hacen”.

Por el espacio conducido por el ex Pinochet Boys transitan Entropica, Ochi, White Sample, Rene Roco, Renzo Torti-Forno, Fran Straube, Mika Martini, Fantasna, Mono o Estéreo? y Delia. El programa será transmitido todos los martes a las 22:00 por las pantallas de ARTV: señal 742 en VTR, 126 en Claro, 205 en WOM y 37 en GTD, con repeticiones semanales.

“No estamos descubriendo la rueda. He visto programas y documentales parecidos, pero en Chile trabajos desde el home studio no he visto muchos. Ha sido bien interesante todo. Hay un hilo conductor en cuanto a que todas las personas que se dedican a esto los mueve la pasión y un profundo amor por la música. Y cada uno tiene sus propios métodos”, dice Conejeros.

“Nos interesa mucho que esto sirva como un ejemplo para los más jóvenes o gente que se quiera dedicar a la música y que se puedan dar cuenta que pueden hacer música desde un estudio mega ultra sofisticado con máquinas mega caras, hasta hacer música desde un computador simplemente. La pasión es lo que mueve”, agrega.

A su vez, Carolina Martínez apunta que lo que se quiere “es ampliar la mirada, amplificar las inquietudes, gatillar que las personas imaginen futuros posibles o alternativos. Entiendo que mucha de nuestra audiencia pueda tener labores que distan de la práctica y pensamiento artístico, pero es en esa continuidad del arte y la vida donde puede habitar un cambio. Lo que sí desearíamos es poder generar una perspectiva contemporánea de lo que está moviendo a las y los artistas en Chile, y también mostrar su vida diaria, que generalmente es bastante diferente de lo que algunas y algunos puedan creer”.