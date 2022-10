Paramore vuelve a Chile con show en Movistar Arena

Paramore, una de las bandas importante de los últimos años, regresa a Chile. Con el reciente estreno de This is Why, single que titula su sexto álbum de estudio inician una nueva gira que tendrá a Santiago de Chile como epicentro musical.

Encabezados por la carismática Hayley Williams, la banda bajará a Sudamérica con fechas en Perú, Brasil, Argentina y Colombia. El tour comienza el 2 de marzo en Lima, Perú y finaliza en Colombia el 14 de marzo de 2023, donde compartirán con sus fans de todo el continente.

Paramore in South América, es el tour que traerá el próximo 5 de marzo del 2023 a la banda al Movistar Arena donde mostrarán el talento, puesta en escena y estilo único, que oscila entre el pop rock y rock alternativo que encanta a millones de fans en el mundo.

La banda norteamericana cuenta con un extenso repertorio entre los que destacan Still into you, This Is Why, Misery Business, entre otros grandes éxitos. Además, registra reconocimientos en sus 18 años de trayectoria musical, tales como la musicalización de dos películas de la famosa saga Crepúsculo y más de 22 premios entre los que destacan Grammy´s y Teen Chice Awards.

La venta general de entradas para el show comenzará este viernes 7 de octubre vía Puntoticket.