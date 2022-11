Dónde ver el último concierto de Elton John en EE.UU

En esos días, el célebre pianista y compositor, Elton John, está en plena gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, la que ya está en su tramo final de norteamérica con shows en Canadá y Estados Unidos. Una tierra siempre fecunda para el inglés, por ello, transmitirá su último show en suelo de EE.UU con el nombre Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

El show tendrá lugar el próximo domingo 20 de noviembre en el Dodger Stadium de Los Angeles, el mismo donde realizó un mítico show en 1975 que consolidó su éxito mundial. El concierto también incluirá artistas invitados que aún no se han anunciado y que rendirán homenaje a la legendaria superestrella en el escenario.

(AP Photo/Derick Hingle, File)

“Sentir la energía de los mejores fans, no solo nuevamente en el Dodger Stadium sino esta vez desde todo el mundo, de los que lo estén viendo en vivo desde sus casas, para mí será algo realmente muy especial –dijo Elton John en un comuicado–. Me emociona celebrar esta noche especial con el mundo entero. Espero que todos sientan el poder y la alegría de actuar en un escenario tan icónico como el Dodger Stadium. Como lo hice hace casi 50 años”.

El concierto comenzará con una cuenta regresiva Countdown to Elton Live desde el Dodger Stadium, a partir de las 23:30 hrs. Todo el material del show servirá de preludio al documental de la plataforma, Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend, de los realizadores R.J. Cutler, y David Furnish.

REUTERS/Jonathan Bachman

El documental es un largometraje oficial sobre Elton John y revelará imágenes de ensayos y conciertos nunca vistos de los últimos 50 años, junto con material de archivo personal y entrevistas exclusivas. Este retrato definitivo de Elton John mostrará también sus últimos meses de gira y una mirada retrospectiva a los extraordinarios primeros cinco años de su carrera, de 1970 a 1975, cuando lanzó 10 álbumes icónicos, de los cuales siete se ubicaron en el puesto número uno de las listas Billboard, y se convirtieron en un fenómeno mundial. El documental se proyectará en festivales internacionales antes de estar disponible en Disney+.