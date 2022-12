Un tour de leyendas: Red Hot Chili Peppers anuncian gira con The Strokes e Iggy Pop

Red Hot Chili Peppers anunciaron las fechas de su gira 2023. La principal novedad, es que el tour incluirá números de apertura de renombre que se irán rotando durante el mismo.

Así, entre los invitados figuran nombres de destacada trayectoria como The Strokes, Iggy Pop, The Mars Volta, St. Vincent, The Roots, Thundercat y King Princess.

La gira servirá de apoyo a los dos discos que los californianos editaron este año, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Estos son los primeros tras el regreso del histórico guitarrista John Frusciante a la alineación.

Por ahora, no hay indicios de que el tour tenga algún tramo por Latinoamérica.