Las mejores series televisión de 2022 según Rolling Stone

Llegando el final del año, buena parte de los medios que cubren cultura y espectáculos hacen sus recuentos del año que se va. La tradicional revista Rolling Stone no se quedó al margen y acaba de publicar un listado de las que a su juicio, son las 20 mejores de año. Algunas de ellas se pueden ver en nuestro país.

Pachinko

El detalle del listado con las 10 primeras, es el siguiente:

10- Andor (Disney+)

9- Pachinko (Apple TV+)

8- What We Do in the Shadows (FX)

7- High School (Freevee)

6- The Bear (Hulu)

5- Severance (Apple TV+)

4- Barry (HBO)

3- Atlanta (FX)

2- Better Call Saul (Netflix)

1- Reservation Dogs (Hulu)