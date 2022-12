Céline Dion revela que padece extraña enfermedad neurológica: “A veces me genera dificultades para caminar”

“Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, así comienza la declaración de la cinco veces ganadora del Grammy, Céline Dion (54), quien mediante un video en sus redes sociales confesó este 8 de diciembre que padece una enfermedad neurológica que la obliga a cancelar sus shows de la gira “Courage” programados para el año 2023.

El diagnóstico de la cantante corresponde al Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una enfermedad que afecta a una persona entre un millón. A través de la publicación Dion reveló que ha convivido con los síntomas desde hace un tiempo: “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al caminar”, explicó.

Este síndrome se caracteriza por causar rigidez muscular en el torso y extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el tacto y los ruidos, detalla la BBC. Además de los espasmos descritos en el mensaje, la cantante también comentó que ha tenido efectos en sus cuerdas vocales, “no dejándome usarlas como estoy acostumbrada”, declaró.

“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo a mis hijos”, agregó sobre cómo ha llevado el último tiempo el diagnóstico. “Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”, dijo emocionada la artista cuyas últimas presentaciones en vivo datan de 2020 antes de la pandemia. Ese mismo año se dedicó al rodaje de la película Text for you, su primera incursión como actriz en el cine, y que tiene como fecha de estreno mayo del 2023.

En el video posteado en inglés y en francés, la ganadora de dos Oscar por Mejor Canción Original pide disculpas a sus seguidores por no poder continuar con la gira “Courage” que la llevaría a Europa el año entrante, cancelando 8 shows y reprogramando otros para el 2024. “Les echo mucho de menos. Siempre doy el 100% cuando realizo mi espectáculo, pero mi condición ahora no me permite hacerlo. No tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento”, expresó en su mensaje, sin cerrar la posibilidad de retornar prontamente a los escenarios, asegurando que ya está en el camino a la recuperación.