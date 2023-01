Bad Bunny me preguntó: cómo un acuerdo lo podría salvar de la demanda de plagio

En octubre de 2021, el puertorriqueño Bad Bunny fue demandado por la compañía AOM Music, quienes señalaban que la canción Safaera plagiaba tres canciones del influyente DJ Playero, uno de los precursores del reggaetón: Besa Tu Cuerpo, Chocha con Bicho y Sigan Bailando. La compañía, propietaria de los derechos de estas obras, también demandaba a los colaboradores Tainy, Jowell & Randy y Ñengo Flow.

A más de un año después, la demanda parece estar llegando a su fin. Según informó la revista Rolling Stone, un juez suspendió las audiencias por el litigio este martes luego de que las partes notificaran que habían llegado a un acuerdo preliminar fuera de la corte.

La revista cita un documento escrito al juez, en el que los abogados de ambas partes señalan que se ha producido el borrador de un acuerdo para dar fin al caso, “pero las partes esperan que este proceso tome algún tiempo ya que el acuerdo es complejo y requerirá la revisión y aprobación de múltiples partes corporativas e individuales”. Por órdenes de la corte, AOM Music tiene hasta el 17 de febrero para retirar su demanda.

Aún no se han hecho públicos los términos del acuerdo. Los demandantes originalmente pedían 150 mil dólares por cada una de las canciones plagiadas, o cualquier ganancia obtenida por la canción, y la remoción de Safaera de todas las plataformas.

Cuando se dio a conocer la demanda en 2021, el DJ hizo una publicación en Instagram desvinculándose del litigio, señalando que AOM Music no lo representaba y se estaba aprovechando de su obra. “Una compañía la cual no conozco está demandando a varios colegas del género por una autoría de una de mis pistas creada en los 90s. Yo, DJ PLAYERO, no estoy firmado con nadie, no conozco esa compañía, no me lucro de nadie y no tengo conocimiento alguno de esa demanda.”

Y esta no era la primera vez que el puertorriqueño enfrentaba problemas de este tipo por Safaera. En mayo de 2020, la canción fue misteriosamente retirada de los servicios de streaming por un día. La rapera Missy Elliott había amenazado con demandar al “Conejo Malo” por usar fragmentos de su canción Get Your Freak On en el tema sin su permiso, y se tuvo que llegar a un acuerdo en el que la rapera obtendría el 25% de las regalías para que la canción volviera a las plataformas.