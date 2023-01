Succession vuelve recargada: la exitosa serie de HBO confirma el debut de su cuarto ciclo

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Fotos: HBO Max

Doble ganadora del Emmy a Mejor serie de drama, la ficción sobre la familia Roy retornará a la pantalla una vez que el canal termine la emisión de la primera temporada de The Last of Us. El anuncio se realizó a través de un adelanto que libera nuevas imágenes de su regreso.