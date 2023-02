Alejandro Fernández llega a Viña y aborda sus recientes polémicas: “Físicamente no me veía tan bien”

Es su cuarta visita al Festival de Viña del Mar, tras 2001, 2006 y 2015. Por ello, de alguna forma el cantante mexicano Alejandro Fernández mantiene un particular vínculo con nuestro país. Prueba de ello, es la colaboración que lo reunió con Mon Laferte, en 2020, titulada Que se sepa nuestro amor.

¿Cómo se gestó esa unión? En una concurrida rueda de prensa, respondió: “Yo admiraba muchísimo a Mon y ya había escuchado que estaba haciendo música fusión mexicana y me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo. Por parte de mi compañía (llegó la opción de) que se podía dar esta colaboración, dije que sí, me interesaba muchísimo....quedó una canción maravillosa”.

Fernández agregó que no ha podido volver a contactar a la viñamarina post grabación, pero reconoció que le gustaría eventualmente unirse con ella en su show de la Quinta, el este martes 21. “No sé si va a estar acá, mi intención era llamarla y ver si estaba libre para ver si podemos presentar la canción acá en Viña, qué mejor lugar. Pero acabo de llegar”.

Eso sí, señaló que en su show tendrá “una sorpresa”, y asimismo, una sección de homenaje a su fallecido padre, quien dejó de existir en diciembre del 2021.

Foto: Dedvi Missene.

También tuvo palabras para las carreras musicales de sus cinco hijos: Camila, Álex, América, Emiliano y Valentina, con quienes continúa la dinastía inaugurada por Vicente Fernández. “Los cinco tienen el ímpetu de dedicarse a esto, desde chiquitos loes veo que tienen la vocación, siempre les dije que no se iban a dedicar los 5 al medio. La primera que tomó la decisión fue Camila, luego me sorprendí con Alex y a los años con los otros 3 hijos”.

Sobre la polémica que suscitó su estado -supuestamente de ebriedad- en un show reciente en León, indicó que su estado más bien se debió a la emoción de ver a su hijo Alex. “Lo abracé y lo puse a llorar, me quedaron los ojos hinchados de tanto llorar, físicamente no me veía tan bien”, y que en ese momentos llevaba dos meses sin beber alcohol, en parte cuidándose de un sobrepeso “que no se me pasaba”.

“Todo se empezó a salir de contexto, la gente que subió eso es gente que no me quiere, que me quiere ver mal y como que usaron los únicos momentos en que me veía mal, porque habían cosas que no me ayudaban, me agarré el pelo y me despeiné, y fue una cosa que sucedió. Me ha pasado dos veces y me sirve de experiencia, lo que quiero que entiendan es que no fue algo premeditado”.