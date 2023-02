Adiós a los Roy: Succession anuncia que finalizará con su cuarta temporada

Succession se despedirá con su cuarto ciclo. A un mes del estreno de su nueva tanda de capítulos, la premiada serie reveló que terminará con los diez episodios ya grabados y que se empezarán a emitir en HBO y HBO Max a partir del próximo domingo 26 de marzo.

La noticia la entregó Jesse Armstrong, creador de la ficción. “Hay una promesa en el título de Succession. Nunca pensé que podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la temporada dos he estado tratando de pensar: ¿es la próxima, o la que sigue, o la que sigue a esa?”, señaló en entrevista con The New Yorker.

¿Cuál es la promesa original de la producción? Que en algún momento el patriarca de la historia, Logan Roy (Brian Cox), le legará su puesto en Waystar Royco a alguno de sus hijos. Un escenario que con el avance de la trama se ha complejizado cada vez más.

Armstrong contó que visualizó el final de la serie mientras creaba el segundo ciclo, pero que recién al comenzar a escribir el cuarto se convenció de que había llegado el momento de darle un cierre al drama de Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y compañía.

Así se lo comunicó a los actores durante las grabaciones. “Le dije al elenco: ‘No estoy cien por ciento seguro, pero creo que esto es todo’. Porque tampoco quería engañarlos”, señaló.

Foto: HBO

Y detalló que decidió hacerlo público ahora para transparentarle a los espectadores que esta es la última curva de la ficción. “Definitivamente es el final, por lo que puede ser incómodo tener que disimular como un político durante mucho tiempo al respecto”, planteó.

Estrenada en junio de 2018, la producción ha ganado en dos ocasiones el Emmy a Mejor serie de drama y se ha convertido en uno de los títulos más sobresalientes de la última década. Sus primeras tres temporadas están disponibles en HBO Max.