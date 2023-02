Modelo que denunció a Marilyn Manson por abuso sexual se retracta: “Cuestioné si realmente lo hizo”

Una de las mujeres que acusó a Marilyn Manson de abuso sexual se retractó oficialmente, afirmando que la denuncia habría sido hecha bajo presión y la manipulació.

Luego de que la actriz Evan Rachel Wood hiciera la primera denuncia, la modelo Ashley Morgan Smithline hizo su acusación en 2021, a través de un artículo publicado en la revista People que detallaba varias instancias de abuso sexual que sufrió cuando estaba en una una relación con él.

Sin embargo, ahora Smithline -a través de una declaración publicada esta semana y firmada por los abogados de Manson- señala que el abuso nunca ocurrió, y que su denuncia fue realizada bajo “presiones ejercidas por Evan Rachel Wood y sus asociados para hacer acusaciones en contra del señor Warner que no eran ciertas”.

En la declaración, la modelo afirma haber sostenido una reunión con Wood y otras mujeres que denunciaron a Manson, quienes le preguntaron si había experimentado el mismo abuso que ellas sufrieron. La modelo les dijo que no, pero luego le respondieron que los mismos eventos pudieron haber ocurrido sin tener memoria de aquello, es decir, directamente acusa que fue manipulada.

“Si bien al principio sabía que el Sr. Warner no me hacía estas cosas, eventualmente comencé a cuestionar si realmente lo hizo”, dijo Smithline. “En numerosas ocasiones, la Sra. Wood, Esme Bianco y otros me dijeron que estas cosas les sucedieron a la Sra. Wood y la Sra. Bianco; preguntó si me pasaban las mismas cosas; y me dijeron que tal vez solo estaba recordando mal lo que sucedió, reprimiendo mis recuerdos de lo que sucedió, o que mis recuerdos aún no habían surgido, lo que dijeron que les sucedió a las personas contra quienes se perpetraron estos actos”.

Un representante de Wood negó las afirmaciones a través de un comunicado emitido a Billboard: “Evan jamás presionó o manipuló a Ashley. Fue Ashley quien contactó a Evan por el abuso que sufrió. Es desafortunado que el acoso y las amenazas recibidas por Ashley después de realizar su demanda parecen haberla presionado a cambiar su testimonio”.

La modelo anteriormente había interpuesto una demanda contra Manson, acusándolo de múltiples instancias de agresión sexual y confinamiento ilegal ocurridas durante el año 2010. La demanda fue desestimada por la corte luego de que Morgan incumpliera el plazo para conseguir representación legal. En una declaración entregada al medio Consequence, la situación se dio luego de que la modelo despidiera inesperadamente al abogado que la representaba en la demanda.

Más de una docena de mujeres han presentado acusaciones contra Warner en los últimos dos años. Además de compartir sus historias públicamente, varias mujeres, incluida la actriz de Game of Thrones Esmé Bianco y una ex asistente de Warner, Ashley Walters, presentaron demandas civiles contra el cantante. Cada mujer describió un patrón similar de supuesto acicalamiento y abuso sexual y físico.