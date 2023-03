Al ritmo de Florence + the Machine: mira el trailer de la segunda temporada de Yellowjackets

Estrenada en Estados Unidos en noviembre de 2021, Yellowjackets construyó un culto hasta convertirse en uno de los mayores éxitos televisivos del último tiempo. La historia de un grupo de mujeres que en su adolescencia sobrevivieron a un accidente aéreo sedujo con su cruce de géneros y su retrato de personajes femeninos en circunstancias extremas.

Nominada a Mejor serie de drama en los Emmy, la producción regresará con su segunda temporada este 24 de marzo (en Paramount+), una tanda de episodios en que se expande el misterio narrado en dos épocas.

En el nuevo ciclo regresan Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci y Juliette Lewis –quienes encarnan a las protagonistas en sus versiones adultas–, así como el elenco juvenil y la incorporación de Lauren Ambrose, Elijah Wood y Simone Kessell.

El nuevo adelanto de la ficción es acompañado de un cover de Just a girl, de No Doubt, en voz de Florence + the Machine. El sencillo es producido por Florence Welch y Mark Bowen, de la banda IDLES.

“Soy una gran admiradora de Yellowjackets y de esta era de la música, y esta canción especialmente tuvo un gran impacto en mí mientras crecía, así que me emocionó que me pidieran que la interpretara de una manera profundamente inquietante para el programa”, señaló Welch en un comunicado de prensa,

“Realmente tratamos de agregar algunos elementos de terror a esta icónica canción para que encaje con el tono del programa. Y como alguien cuyo primer amor musical fue el pop punk y Gwen Stefani, era un trabajo de ensueño”, agregó.

Mira el trailer a continuación: