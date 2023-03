”Cuando amas algo...la lógica se va por la ventana ”: showrunner de The Last of us defiende final de la serie

The Last of us ya es historia, al menos, en su primera temporada. Sin embargo, ya se ha confirmado que HBO anunció una segunda temporada de la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

Como suele ocurrir, el final no dejó contento a todo el mundo, y en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Por ello, el showrunner de la serie, Craig Mazin, lo defendió en charla con el medio especializado The Hollywood Reporter. Recordemos que en el episodio, Joel decide salvar a Ellie de las luciérnagas, que quieren operarla con la esperanza de producir una vacuna para la infección, con la advertencia de que la matarán.

”Cuando amas algo incondicionalmente, la lógica se va por la ventana y harás cosas realmente horribles para proteger a los que amas. Y hay muchos ejemplos en todo el mundo de que esto sucede todo el tiempo...[Hay] sacrificios cada vez mayores que Joel tiene que hacer por Ellie, y también por lo que ella está pasando para protegerlo”, añadió.

“Estoy confundido al respecto moralmente. Creo que es una elección difícil. Voy de ida y vuelta. Creo que mucha gente va y viene al respecto”.