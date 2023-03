Ed Sheeran estrena nueva canción: “Eyes closed”

El cantante británico Ed Sheeran presenta su nuevo single Eyes closed junto a su video oficial. El tema fue compuesto hace algunos años. La canción fue concebida al principio como una canción de ruptura, y sus letras adquirieron un nuevo significado después de que Ed sufriera una pérdida amorosa. La canción captura la esencia del amor y la pérdida, que también se refleja en el video oficial, dirigido por Mia Barnes.

Acerca del nuevo tema y video, Ed comenta en un comunicado: “Esta canción es sobre perder a alguien, tener la sensación de que cada vez que salimos nos encontraremos con esa persona y todo nos recuerda a ella y a lo que hicimos juntos. A veces, de algún modo tenemos que salir de la realidad para insensibilizar el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas nos devuelven a ella”.

Por otro lado, el nuevo álbum de Ed, titulado Substract, se dará a conocer el 5 de mayo a través de Asylum/Atlantic. En un contexto de pena y esperanza, Ed escribió y grabó el álbum de catorce canciones con Aaron Dessner (The National) en febrero del año pasado, después de una serie de momentos difíciles que impactaron en su vida.

Asimismo, como se anunció esta semana, su nuevo documental de cuatro partes Ed Sheeran: The Sum of It All se transmitirá por Disney+ a partir del 3 de mayo de 2023. Combinando elementos de su archivo personal, entrevistas y actuaciones inéditas, el íntimo documental explora cómo sus experiencias personales lo convirtieron en el artista que es hoy.