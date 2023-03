No solo toca el bajo: Robert Trujillo debuta como cantante en el nuevo disco de Metallica

Ya se anticipa como una de las novedades de 72 Seasons, el inminente nuevo disco de Metallica. En este, el bajista Robert Trujillo asumirá por primera vez la función de cantante principal a 20 años de haberse sumado a las filas de las leyendas del metal.

Así lo confirmó él mismo en charla con el fanzine de Metallica So What!. “Cuando me uní a Metallica, nunca había cantado en toda mi vida, así que el hecho de que ahora pueda apoyar una voz de respaldo es genial. Por primera vez en mi vida puedo cantar en un disco de Metallica y apoyar a James [Hetfield, cantante de Metallica]. Estoy muy orgulloso de eso”.

El músico, de 58 años, detalló que la oportunidad le llegó tras conversar con Greg Fidelman, el productor musical a cargo del disco. “Me sorprendió cuando recibí la llamada de Greg porque venía a tocar un poco el bajo, pero luego dijo: ‘Voy a hacer que cantes en un par de cosas también’. Y yo estaba como, ‘¿en serio?’ Me puse un poco nervioso. Al mismo tiempo, estaba muy motivado”.

“Afortunadamente para mí, el papel realmente se adapta a mi zona de confort, por así decirlo. El ambiente y lo interesante, no sé, no diría la ‘calidad’ de lo que tenía para ofrecer, pero la parte se presta a mi personalidad, a mi voz, y encaja y encaja muy bien con el momento y el desglose de graves”, añadió Trujillo, quien desde su entrada en Metallica suele hacer voces de acompañamiento en los shows, tal como antes de él lo hacía Jason Newsted.

La canción que será cantada por Trujillo se titula You must burn! la que no se ha lanzado hasta ahora. Habrá que esperar hasta el próximo 14 de abril, cuando el álbum llegue a las tiendas y las plataformas digitales. Hasta ahora, se conoce el tracklist de 12 canciones del álbum, el que será apoyado por una gira mundial.