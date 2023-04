American Horror Story anuncia temporada con Kim Kardashian y Emma Roberts

Evan Peters, Sarah Paulson, Jessica Lange, Angela Bassett y Lady Gaga son algunos de los nombres que han participado en las diferentes encarnaciones de American horror story, la serie antológica de Ryan Murphy y Brad Falchuk.

A ese grupo ahora se sumará Kim Kardashian. La reconocida empresaria y protagonista de Keeping up with the Kardashians actuará en la temporada número 12 de la exitosa ficción de FX.

“Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia AHS”, señaló Murphy en un comunicado de prensa compartido a The Hollywood Reporter.

El mismo portal detalla que el realizador es amigo de Kardashian y que su rol en la historia –aún una incógnita– fue creado específicamente para ella por Halley Feiffer, quien ejercerá como showrunner de este ciclo.

La celebridad protagonizará la nueva tanda de episodios –titulada Delicate– junto a Emma Roberts, una de las actrices más frecuentes de la serie. La sobrina de Julia Roberts vuelve a la producción tras cuatro años de ausencia.

“Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta verdadera fuerza en la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”, cerró Murphy.

El nuevo ciclo se basará en Delicate condition, novela de la autora Danielle Valentine que se lanzará en agosto y que gira en torno a una mujer que se convence de que una presencia siniestra hará todo para evitar que su embarazo llegue a término.

Los capítulos comenzarán sus grabaciones a fines de mes en Nueva York y se espera que pronto se anuncie una fecha de estreno.