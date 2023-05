Pedro Pascal está de fiesta: arrasó en los premios MTV Awards con The Last of Us

El actor de origen chileno Pedro Pascal vive un momento de ensueño. Y todo gracias a The last of us, la serie de HBO convertida en una de las producciones de esta temporada.

El intérprete fue premiado como “Mejor héroe”, “Mejor dúo” junto con la actriz Bella Ramsey, y “Mejor show”, en los últimos MTV Movie & TV Awards de este domingo, que este año se emitieron con una ceremonia pregrabada.

Para celebralo, Pascal expresó en sus redes: “Quisiera que todos pudiéramos estar juntos para poder mirarles a los ojos y decirles que toda las personas jóvenes del mundo son mis héroes y yo no estaría aquí si no fuera por ustedes”.

“Cuando digo que merecen un mundo que sirva a sus intereses, (me refiero a) que merecen estar saludables, merecen estar seguros, merecen que se luche por sus derechos individuales y sean protegidos, merecen héroes reales en este mundo porque ustedes son héroes reales para mi, y les amo”.

También habló en representación del equipo de The Last of Us, apoyando la huelga de guionistas.

“Me llevaré estos a la cama”, bromeó al terminar su tercer mensaje de agradecimiento.

La propia cita estadounidense estuvo marcada por la huelga de guionistas que golpea a Hollywwod y que comenzó hace una semana. Algunas figuras presentes apoyaron el movimiento, mientras que la ceremonia debió ser grabada.