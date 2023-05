“Estoy libre de cáncer”: Claudia Conserva contó que “le ganó” a la enfermedad

El documental Brava, emitido por TVN, que retrata el tratamiento contra el cáncer de mama que enfrenta la animadora Claudia Conserva y que anoche emitió su episodio final (aparte de haber provocado las más diversas reacciones), tuvo importantes y emotivas novedades.

Durante el espacio, se mostró cómo la animadora enfrentó su última quimioterapia y también la operación en la que se le extirpó lo que quedaba del tumor.

Claudia Conserva respondió a la crítica de pacientes oncológicos a su documental Brava.

“Habrá un patólogo dentro del pabellón, para ver si sacaron toda la zona con cáncer. La biopsia se demora una semana”, relató como una suerte de introducción la ex figura del programa MILF.

“Me aferré a la medicina y a mi disciplina. Siento que había hecho todo y ya no dependía de mí. Confié y dije ‘uno tiene que pensar que lo lógico, que es que saliera bien’… aunque podía salir mal”, planteó la ex Extra Jóvenes luego que el cirujano a cargo de la intervención le contara que había salido todo bien. Eso sí, había que esperar los resultados de la biopsia, que recién estarían disponibles un par de jornadas después.

“Sabía que era muy importante qué dijera la biopsia durante la cirugía y cuando terminó, me dijeron que habían logrado sacar el tumor. El patólogo presente dijo que no había cáncer, pero mi esperanza era que coincidiera con los resultados”, complementó.

Por lo mismo, una vez que tuvo a la mano los resultados de la biopsia, el desenlace fue el esperado. Y la felicidad de la animadora fue total.

“Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer”, contó mientras disfrutaba de un viaje a la playa con su hermana Francesca, parte de su familia que más la ha apoyado en este proceso difícil.

“Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría. Estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!”, agregó Conserva con la cara llena de alegría.

“No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena, que todo el esfuerzo dio un resultado positivo. Es una noticia maravillosa y estoy muy contenta. ¡Gané, gané, gané!”.

Finalmente, la presentadora concluyó que “fue maravilloso y emocionante, a pesar de que cuando uno habla de cáncer nunca tienes la certeza de que esto no vaya a volver en algunos años más. Pero, por lo menos, esta primera batalla ya estaba ganada”.