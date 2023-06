Sarah Jessica Parker frente a Kim Cattrall: rivalidad, la película que no fue y un regreso inesperado

La noticia produjo desazón en los fans. Tras seis temporadas y dos películas, el cuarteto de Sex and the city finalmente no se reuniría en la producción que originalmente fue concebida como un reencuentro de las protagonistas.

¿Qué son Carrie, Miranda y Charlotte sin Samantha? And just like that... se atrevió a explorar esa dinámica, atendiendo la negativa de Kim Cattrall a retomar su personaje. La actriz rechazó la propuesta de hacer una tercera película en 2017 y, según su versión, no se le acercaron cuando la idea adoptó la forma de una serie para la plataforma HBO Max.

En vez de cancelar los planes, el equipo construyó una historia alrededor de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, más unas cuantas adiciones que fueron recibidas con disparidad y una sensibilidad que buscaba ajustarse a los tiempos actuales.

Estrenada en 2021, la primera temporada de And just like that... hizo un guiño a Samantha: mostró a Carrie recibiendo mensajes de texto ella desde Londres. Quizás el gesto no fue una afrenta, pero ciertamente no le hizo ganar simpatizantes al regreso del ahora trío.

“Nunca me pidieron que fuera parte del reinicio. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás: a través de las redes sociales”, explicó Cattrall a Variety en 2022, en su primera entrevista abordando el asunto en profundidad.

“Cuando la serie terminó, pensé que eso era inteligente. No nos estamos repitiendo. Y luego la película para terminar con todos los cabos sueltos. Y luego hay otra película. ¿Y luego hay otra película?”, planteó.

La actriz reafirmó su disconformidad con el guión del largometraje que nunca se filmó, el que se centraría en el duelo de Carrie tras la muerte de Mr. Big (Chris Noth) y narraba una subtrama en que Samantha recibía desnudos del hijo de 14 años de Miranda.

Quizás lo más elocuente fue la manera en que describió su relación con Parker, Nixon y Davis, negando que hubieran sido amigas durante el tiempo que Sex and the city se mantuvo al aire. “Creo que éramos colegas. Mis colegas no son mis amigas. Se trataba de algo profesional”, afirmó. Eso sí, evitó referirse a las conocidas disputas públicas con Sarah Jessica Parker.

Uno de los duelos más explosivos entre ambas se desarrolló a inicios de 2018, cuando Cattrall acusó a su compañera del elenco de aprovecharse de la muerte de su hermano, Christopher Cattrall, hallado sin vida a los 55 años.

La actriz aseguró que los intentos por contactarla eran “un doloroso recordatorio de lo cruel que en verdad eras entonces y ahora”. “Tú no eres mi familia. No eres mi amiga”, disparó, junto con llamar a Parker a “dejar de explotar nuestra tragedia”.

Foto: © HBO/ Courtesy: Everett Collection

La estrella detrás de Carrie ha sido más cuidadosa en sus declaraciones. Por ejemplo, cuando se hizo oficial que And just like that... no tendría de vuelta al cuartero, prefirió no hablar mal de su colega. “Samantha no es parte de esta historia. Pero siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o lo que hagamos”, publicó en sus redes sociales.

La misma Cattrall comunicó su rechazo definitivo a volver a encarnar a su personaje, indicando que “es poderoso decir que no”. Sin embargo, luego de todo el bullicio, la intérprete volverá mediante un cameo en la segunda temporada de And just like that..., que acaba de llegar a HBO Max.

En marzo pasado, Variety detalló las singulares condiciones en que se desarrolló la participación de la actriz: su regreso estaba reducido a una sola escena, la que grabó en Nueva York a fines de marzo y sin ver ni hablar con las otras tres estrellas de la serie original, ni tampoco con Michael Patrick King, showrunner del revival. Los reportes indican que el movimiento clave lo realizó Casey Bloys, director ejecutivo de HBO y HBO Max, quien llamó directamente a Cattrall para conversar sobre su eventual retorno a la ficción.

“Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo: ¿qué podemos hacer? Respondí: déjame ponerme creativa. Y una de esas cosas fue recuperar a Pat Field, porque pensé que si iba a volver, tenía que volver con ese estilo de Samantha”, detalló en el programa The View, abordando el regreso de Patricia Field, la diseñadora de vestuario de Sex and the city.

“Fue como retroceder en el tiempo y tener una tarde maravillosa, y luego beber un gran martini”, indicó en Today, revelando sus sentimientos sobre un reencuentro que tiene olor –ahora sí– a adiós definitivo. “Creo que nunca me despediré de Samantha (...) Me vuelvo muy apegada emocionalmente y protectora con mis personajes. Ella me dio mucho y la aprecio mucho”.

La manera en que se ha justificado su retorno es como un regalo para los fans a propósito del aniversario número 25 de la serie, que se cumplió el pasado 6 de junio. La idea original era que la vuelta de Samantha –reservada para el final del segundo ciclo– fuera una sorpresa, pero se filtró antes.

Fotro: Kristin Callahan/Everett Collection

“La amistad (entre Carrie y Samantha) está en buena forma y creo que cuando lleguemos a esa llamada telefónica que compartimos (en el final), el retrato es claro respecto a dónde están y quiénes son”, sostuvo Parker a The Hollywood Reporter.

Sin mencionar a su compañera de elenco, añadió: “Es un momento realmente sentimental, divertido y dulce que está perfectamente sincronizado con un evento específico que está sucediendo en la vida de Carrie. Es muy familiar”.