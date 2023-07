“He visto pasar a la muerte muy de cerca, conozco el túnel”: los difíciles últimos años de Cecilia

A tono con sus casi 80 años, ya una adulta mayor en toda regla, los últimos años de Cecilia, la incomparable, estuvieron marcados por los proyectos que rescatan su figura, así como los problemas de salud propios de la edad. Su deceso, revelado en la madrugada de este martes, ocurrió tras permanecer hospitalizada desde mediados de julio a consecuencia de las complicaciones derivadas del EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)que padecía. En rigor, su salud estaba muy delicada desde hace años.

En 2016, por ejemplo, tras una presentación en el Casino de Antofagasta se le diagnosticó una neumonía que la mantuvo en riesgo vital desde el momento en que fue internada y sedada en la UCI. Finalmente permaneció hospitalizada por dos meses.

Una situación similar se repitió dos años después. Esa vez la cantante debió ser internada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio debido a una crisis pulmonar, donde se le suministró un tratamiento de medicamentos y oxígeno. De allí que su círculo cercano, liderado por su representante y asistente, Jazmín Bau, debió extremar el cuidado de la artista durante los días de la pandemia. Desde entonces no volvió a presentarse en un escenario, aunque la posibilidad de hacerlo siempre rondó como una idea posible.

La artista era consciente de su estado. Así se lo dijo a La Tercera Domingo en mayo de 2015. “Lo lógico es que le tenga miedo a la muerte, pero no funciona así conmigo -señaló-. La he visto pasar muy de cerca. Tanto, que conozco el túnel: hace 14 años me caí de un tercer piso y vi el famoso túnel. Se me fue el cuerpo nomás, pero juro que no fue intento de suicidio. Jamás he querido eso. Sólo recuerdo que desperté con los paramédicos que me estaban reanimando. No recuerdo mucho más”.

Cecilia

Como comentó la misma Cecilia en su última entrevista a Culto, publicada en julio de 2022, la cuarentena “la pasé con mucho cuidado porque no me podía resfriar, caería muy fuerte y esa no es mi intención”. Por ello, sus salidas eran muy acotadas. Para matar el tiempo solía tomar la guitarra. “Compongo muchas veces en una semana, canciones, melodías, letras, me dedico a esto. Cuando me inspiro ahí empiezo a tocar la guitarra, eso no cambia. Solo espero hacerlo bien”, señaló.

En esos días de permisos temporales y mascarillas, se hizo usuaria de las plataformas digitales. Por ejemplo, se hizo instalar la aplicación WhatsApp, lo que le permitió contactarse con gente que no veía hace tiempo, además de mantener conexión con artistas más cercanas a ella, como Mon Laferte y Carolina Soto.

Pero su plataforma favorita era YouTube, la que aprovechó al máximo sus posibilidades. Por ejemplo, escuchaba los discos disponibles allí. “Escucho de todo, pero sobre todo música italiana que me encanta, siempre han salido temas hermosos. También norteamericanos, en general todo tipo de música”, aseguró.

Y por cierto, disfrutaba del cine de antaño. Según sus cercanos, Cecilia solía ver películas de las décadas de los cincuentas y sesentas, de las que conocía al detalle a sus estrellas. “Veo muchas películas de John Wayne me encantan las películas de cowboys, las de Clint Eastwood”, señaló. Por cierto, descartó el retiro de la música tal como lo han hecho otros como Phil Collins. “No, uno no se puede retirar. En mi posición no me puedo retirar. Más encima, no debo, uno le pertenece a la gente”.

Bravura Plateada

Pese a todo, no faltaban los proyectos. Obras de teatro como el musical Cecilia, una historia incomparable, se concentraron en su figura. También está el salto a la pantalla en la miniserie de dos capítulos Cecilia la incomparable, bravura plateada. Un proyecto que recorre la vida de la artista desde sus comienzos en la canción, sus amores, desamores y conflictos. Incluye algunos episodios puntuales como su triunfo en el Festival de Viña del mar, hasta la enfermedad que finalmente la consumió.

23-01-2018 CECILIA PANTOJA,CANTANTE CHILENA, ENTREVISTADA EN SU LOCAL DE ENSAYO. LAURA CAMPOS/ LA TERCERA RETRATOS

El proyecto, con las actrices Amaya Forch y Daniela Benítez interpretando a la cantante en dos momentos de su vida, está en su etapa final. La artista alcanzó a ver el resultado antes de ser hospitalizada. “Cecilia pudo verla terminada, el corte final con su corrección de color final. El estreno estaba pensado para lo 80 años de Cecilia en Octubre. Esto cambia el escenario”, detalla la directora Vane Miller a Culto.

La también guionista (en esta última labor, en tándem con Fernando Schmidt) detalla que se trata de un proyecto sostenido en 11 años de charlas junto a la cantante. “Cecilia siempre estuvo involucrada en el proceso, es una historia contada desde ella y sus propios relatos, reflexiones y visiones. Con licencias creativas por cierto, pero todas conversadas con ella”.

De todas formas ya estaba en agenda un preestreno de la producción con ocasión del SANFIC industria, cuya 12ma edición está agendada entre el 20 al 26 de agosto. La ficción incluirá el tema Jauría de mujeres, grabado en 1987, durante la estancia de un mes en la cárcel, debido a facturas impagas y a un presunto caso de estafa que ella nunca ha reconocido.

Allí recibió un golpe que le fracturó la mandíbula y compuso dos canciones junto a otras reclusas: Marcapasos y la propia Jauría de mujeres. Es esta última la que para la serie revivirá en la voz de la propia Cecilia junto a Mon Laferte. Además de Me voy, una colaboración junto a Francisca Valenzuela.