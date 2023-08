Lizzo se defiende de acusaciones de acoso sexual: “No soy la villana que me han hecho parecer estos últimos días”

La cantante y rapera estadounidense Lizzo está en el ojo del huracán. Esta semana, la cadena NBC News reveló que la exitosa artista fue demandada por tres de sus exbailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez.

Las profesionales la acusan de un presunto acoso sexual y de crear un ambiente laboral tóxico y hostil. De hecho, en el escrito de la acción judicial se especifica que la intérprete obligó a una de ellas a tocar de forma inapropiada a una stripper desnuda en un club del barrio rojo de Ámsterdam, entre otras muchas acusaciones. La noticia dio la vuelta al mundo, pues la estadounidense es conocida por sus mensajes de amor propio y confianza en sus canciones y conciertos.

Pero, ante la gravedad de las acusaciones, Lizzo ha sacado el habla. Y ha entregado a través de un comunicado su versión de los hechos.

“Estos últimos días han sido extremadamente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética laboral, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder a acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no ser abordadas”, ha comenzado escribiendo la cantante, en una publicación de su cuenta de Instagram.

“Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya han admitido públicamente que se les advirtió que su comportamiento durante la gira era inapropiado y poco profesional”, continúa en referencia a Arianna Davis y Crystal Williams, que comenzaron a trabajar con la artista en 2021 para su tour Watch Out For The Big Grrrls. Eso sí, fueron despedidas poco después.

“Como artista, siempre he sido muy apasionada por lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero presentar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans. Con la pasión viene el trabajo duro y los estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que alguien se sienta incómodo o que no sea valorado como parte importante del equipo”, siguió en el texto

Luego, para referirse al presunto acoso sexual, aseveró: “No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han hecho parecer estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y con mi manera de expresarme, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente use eso para pintarme como algo que no soy”.

(Photo by Amy Harris/Invision/AP, File)

“No hay nada que tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé cómo es sentirse objeto de comentarios ofensivos sobre mi cuerpo a diario y nunca criticaría o despediría a un empleado por su peso”, prosigue Lizzo, esta vez apuntando a la acusación de que había realizado comentarios despectivos al peso de una de sus bailarinas.

“Estoy herida, pero no permitiré que el buen trabajo que he hecho en el mundo sea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que me han brindado su apoyo para levantarme durante este difícil momento”, finaliza la cantante.