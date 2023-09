Keith Richards dispara contra la música pop: “Siempre ha sido basura”

Este 20 de octubre The Rolling Stones presentará Hackney diamonds, su primer disco de estudio con material original en 18 años y su primer álbum desde la muerte de Charlie Watts.

En la antesala a ese esperado lanzamiento, Keith Richards concedió una entrevista en que dejó singulares declaraciones sobre el estado de la música, la edad y la partida del baterista.

Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

En diálogo con el periódico británico The Telegraph, el legendario guitarrista mostró su descontento con el dominio del pop en la industria actual. “No quiero empezar a quejarme de la música pop. Siempre ha sido basura. De eso se trata. La hacen lo más barata y fácil posible y por eso siempre suena igual; hay muy poco sentimiento en ella”, opinó.

“Me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta oír música de plástico sintetizado, como se conocía antes, lo que se oye en los ascensores, que ahora es lo normal”.

También expresó su rechazo contra otro género de gran presencia: “No me gusta que me griten y me digan que es música, también conocida como rap. Ya tengo bastante con eso sin salir de casa”.

A las puertas de celebrar su cumpleaños número 80 –el próximo 18 de diciembre–, también analizó el paso del tiempo. “Hasta ahora, no tengo ningún problema con envejecer. Hay algunas cosas horribles que puedes ver en el futuro, pero tienes que llegar allí. Me llevo bien con la idea de tener 80 años y seguir caminando, seguir hablando. Me parece un proceso fascinante. Pero si no fuera así, también podrías suicidarte”.

En la instancia dedicó palabras a Charlie Watts, fallecido en agosto de 2021. “Charlie es tan parte de mí, y hemos sido tan parte de lo mismo, que aunque haya fallecido, sigo hablando con él cada vez que tengo una pregunta. Me pregunto: ¿Qué diría Charlie? Y espero la respuesta. Que hayas muerto no significa que estés acabado”.