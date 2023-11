El grupo LANY vuelve a Chile con show en mayo

Buenas noticias para los fans de LANY, el distintivo grupo pop que ha dejado su marca a través de diversos álbumes y bien cuidado cancionero indie.

Con el reciente lanzamiento de su quinto disco de estudio – A Beautiful Blur-, la multipremiada banda estadounidense anuncia además su regreso a Chile. El reencuentro con sus fans será el martes 14 de mayo en Blondie, un retorno muy esperado tras su paso por Lollapalooza 2019 y su presentación en junio de 2022 también en la capital.

A Beautiful Blur incluye los exitosos singles Love At First Fight, Alonica, XXL y Home Is Where The Hurt Is. Entre las 13 canciones del disco, también destaca Out Of My League, una composición con atmósfera melancólica y atemporal.

LANY ha irrumpido con éxito en la industria musical. no solo acumulando millones de streams, sino que también recibiendo el reconocimiento generalizado de la crítica especializada que los ha destacado dentro de la escena del indie pop/rock mundial. Por lo demás, se distinguen por una performance en vivo llena de energía e intensidad.

Las entradas para su cita en el país estarán disponibles a través de una preventa especial de LANY con un código secreto que se podrá encontrar tanto en las redes de la banda @thisislany como en las de la productora @matahari.prod. Este será valido entre el martes 7 de noviembre a las 10:00 am hasta el miércoles 8 de noviembre a las 23:59.

La venta general será a partir del jueves 9 de noviembre a las 10:00 am en el sistema Puntoticket.