Electrodomésticos lanza su nuevo single y pone fecha a su próximo disco

Luego del estreno de Después de muerto, el primer single que encendió la alarma del inminente nuevo larga duración de Electrodomésticos, llega a todas las plataformas digitales, OH!, segunda canción que anticipa el nuevo disco del grupo nacional que llevará por nombre Mirar la luz.

Una canción impredecible, de rock acelerado, espacial, con guitarras y electrónica que transitan con buen gusto por reminiscencias new wave en sus cuatro minutos dieciséis de duración, venidos de una de las bandas chilenas con mejor sonido en vivo, puesta en escena y registro en estudio que sorprende con su envolvencia.

“Esta vez ya vas a renacer, de una vida en que no hay nada que perder”, canta Carlos Cabezas manteniendo esa impronta de ser uno de los compositores más osados de la música nacional. Y resulta así que “OH!” habla por si sola, escrita en pandemia en el laboratorio de un creador con cuarenta años de trayectoria y artista prolífico como pocos.

“Lo que se trata en la composición, es de construir espacios donde la música levante las reflexiones que pueden ir apareciendo desde la experiencia de vida. Es la manera de componer a que he llegado, me gusta que sea así, que no haya inteligencia atrás, sino que haya una cuestión bien intuitiva que hace que las reflexiones sean bien honestas y menos contaminadas. Esas reflexiones intuitivas conectan mejor con las personas que pueden escuchar las canciones”, comenta Cabezas.

OH! trae consigo una fuerza musical que converge con la reflexión social respecto al individualismo y también trasluce implicancias personales como la historia de una pérdida.

“En el caso de OH! lo que se puede intuir son las sensaciones de una experiencia de pérdida de alguien cercano, que son las pérdidas que traen un dolor, pero que por otro lado te liberan, te despejan la vida por delante. En términos de sonidos, se llegó a una mezcla de guitarras medias vintage con el sample de esta voz que viene de otro lado estilístico, con algo de electrónica, un loop medio industrial. El resultado final es medio retro-futurista”, explica su autor.

El sencillo fue registrado en Estudios La Salitrera por Claudio Palma, mezclado por Pablo Stipicic y masterizado por Gonzalo González, mientras que la producción general de la canción estuvo a cargo de Carlos Cabezas y Valentín Trujillo.

OH! nos deja expectantes por conocer Mirar la luz, el nuevo material de Electrodomésticos que se lanza el 6 de marzo, como un buen adelanto del sonido que vendrá y marcará la nueva pieza discografía del grupo, luego de su última producción inédita “Ex la humanidad”, de la cual han transcurrido seis años, y también del último lanzamiento en vinilo con “Público”, álbum en vivo que reúne las canciones más reconocidas de la banda y que resultó el trabajo más vendido de su historia musical; ambos por Discográfica Al Abordaje Muchachos.

Edita Rojas, baterista de Electrodomésticos, describe así el nuevo single, OH!: “Tratamos de mantener un sonido coherente con la historia de la banda, pero sin guardar una nostalgia romántica, sino que también ir tratando de transformarlo un poco y darle modernidad e inyectarle un poquito de 2023. Lograr un equilibrio entre mantener una identidad y sonar actual. OH! refleja muy bien el estilo sonoro, la identidad sonora que va tener el nuevo disco, siento que juega con un sonido lúdico que sorprende con su oscuridad lúdica”.

Por otra parte, Electrodomésticos anuncia la fecha y lugar para el show de lanzamiento de su nuevo disco Mirar la luz, que será el 11 de mayo de 2024 en el Teatro Oriente. Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket.