Cuándo volverán las ganadoras de los Premios Emmy

La 75° entrega de los Emmy fue una velada de triunfos contundentes: Succession extendió su hegemonía en drama, El oso arrasó en comedia y Bronca conquistó con claridad las categorías de miniseries. Sin margen para grandes sorpresas, para muchas producciones el consuelo fueron las nominaciones o los galardones que alcanzaron en las categorías técnicas que se entregaron días antes, donde –por ejemplo– The last of us fue líder indiscutida (con ocho de 14 reconocimientos posibles).

Si anoche hubo una buena noticia para la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey –y para el resto de las aspirantes en drama– es que Succession no tendrá nuevas temporadas. El guionista británico Jesse Armstrong decidió cerrar la historia con sus últimos diez capítulos, de modo que la disfuncional familia Roy no tendrá posibilidad de volver a arrasar en la premiación organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, ni en 2024 ni en 2025.

Foto: Reuters/Aude Guerrucci

Una alegría para todas las series que han lanzado episodios desde que se cerró el último período de votación de los Emmy (The Crown, The Morning Show, La edad dorada, etc.) y para todas aquellas que preparan su regreso para este y el próximo año (House of the dragon, The White Lotus, Andor).

La ganadora de la ceremonia que sí tiene garantizado su retorno es El oso. La producción liderada por Jeremy Allen White comenzará pronto el rodaje de su tercer ciclo, que traerá de regreso a Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri y al resto de la pandilla que interpreta a los cocineros del local de comida de la trama. Antes, eso sí, competirá en la siguiente edición de los Emmy con su elogiada (y más dramática) segunda temporada, que debutó en junio pasado. Salvo que emerja una competencia muy fuerte, es clara favorita para repetir el galardón a Mejor serie de comedia.

Abbott Elementary, que este lunes alzó la estatuilla a Mejor actriz de serie de comedia, será una de sus contendientes. La ficción protagonizada por Quinta Brunson tiene programado el debut de su tercer ciclo para el próximo 7 de febrero en Estados Unidos (en Latinoamérica a través de Star+ en fecha por confirmar).

Por su parte, Bronca tiene un escenario teñido por la incertidumbre. Aunque su historia de diez capítulos –encabezada por Steven Yeun y Ali Wong– es concluyente, su creador ha hablado con entusiasmo sobre la posibilidad de transformar la producción en una serie antológica. De ese modo, una potencial segunda temporada se ambientaría en el mismo universo pero no traería de vuelta necesariamente a los mismos personajes.

Foto: Reuters/Aude Guerrucci

En palabras de Lee Sung Jin, “hay muchos caminos. Podría seguir siendo una miniserie; claro que era una historia con un final muy cerrado. Pero si Netflix quisiera continuar, también podría transformarse en una antología”. ¿Querrá la plataforma de streaming darle nueva vida a uno de sus mayores éxitos de crítica del último tiempo? No sería el experimento más rebuscado de ese tipo.

Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (que consiguió el Emmy a Mejor actriz de reparto de miniserie, para Niecy Nash-Betts) abordó en diez episodios los crímenes del asesino serial al que encarnó Evan Peters. Fue tal su éxito entre sus suscriptores que la compañía se las ingenió para convertirla en una franquicia sobre “otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”.

La primera de dos temporadas ya anunciadas se enfocará en el caso de Lyle y Erik Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1990. Ayer se reveló que Javier Bardem y Chloë Sevigny interpretarán a los progenitores, sumándose a los ya confirmados Nicholas Chavez y Cooper Koch. Su debut se producirá durante este año, según oficializó la firma.

Foto: Reuters/Steven Yeun

También tiene elenco confirmado la tercera temporada de The White Lotus. Ganadora del premio a Mejor actriz de reparto de serie de drama (Jennifer Coolidge), la siguiente encarnación de la serie de HBO tendrá entre sus protagonistas a Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan y Parker Posey. La actriz Natasha Rothwell repetirá como Belinda, volviendo a asumir el mismo rol de la primera temporada. Si antes la historia se ambientó en Hawái y Sicilia, esta vez se desarrollará en Tailandia.