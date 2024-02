Kieran Culkin sorprendido: Pedro Pascal y el método “psicótico” para aprender sus líneas

Sin dudas es uno de los actores chilenos más queridos, quien, a pesar de hacer su carrera en el extranjero, tiene fieles seguidores que alientan su carrera en Hollywood. Recientemente, Pedro Pascal fue confirmado para interpretar a Reed Richards en la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios. Además, está en la mira para ser uno de los protagonistas de la comedia romántica que está planeando la directora coreana-canadiense, Celine Song (Vidas pasadas), donde también los nombres de Chris Evans y Dakota Johnson suenan fuerte.

Nominado a los Globos de Oro y a los Premios Emmy de este año, el chileno no logró consagrarse como mejor actor frente a Kieran Culkin, quien se llevó los premios en lugar de amigo. Sin embargo, logró vencerlo en los People’s Choice Awards realizados este domingo, donde se coronó como Estrella masculina de Televisión del 2024 por su papel de Joe Miller en The Last of Us.

Precisamente, en una conversación donde estaban ambos, es que Pedro Pascal reveló una curiosidad que se hizo viral.

En una entrevista publicada hace dos días por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, más conocida como SAG-AFTRA Foundation, participaron Billy Crudup, Matthew Macfadyen, Kieran Culkin y Pedro Pascal. Fue en el minuto 21 que los actores comenzaron a hablar de los gajes de su trabajo, como lo es aprender guiones.

“Espero encontrar -dice Pascal entre titubeos, mirando hacia atrás- y mostrarles este psicótico ejemplo, el ejemplo físico de lo que tengo que hacer para aprenderme mis líneas”. Finalmente, el protagonista de The Last of Us encuentra lo que estaba buscando y pone en pantalla un cuaderno que contiene letras organizadas en filas y columnas.

“Esta locura tiene la primera letra de cada palabra, básicamente soy el Unabomber (...) Lo que hago es usar la primera letra de esas columnas, y creo que es una manera muy tediosa de aprender una línea sin tener muchas opciones para elegir. Ni siquiera es algo artístico, solo es una manera muy técnica que tuve que usar tras vivir experiencias terribles por olvidar mis diálogos”, explicó. “Tomando el camino mágico”, bromeó el chileno.

Después, los demás actores continuaron contando sus experiencias en las que han olvidado sus líneas en diversos rodajes.