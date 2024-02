De delegada artística de Obama a girar con Bocelli: quién es la soprano puertorriqueña Larisa Martínez

A minutos de iniciado el show Andrea Bocelli, a la voz del italiano se sumó la de Larisa Martínez, invitada especial que acompañó al tenor en más de una ocasión durante su presentación en Viña. La soprano estudió interpretación vocal en el Conservatorio de Música de San Juan en Puerto Rico y hoy forma parte esencial de las giras de Bocelli.

Pese a no tener historial familiar vinculado a la música, la historia de Larisa Martínez en el mundo artístico no tardaría en iniciarse. Cerca de sus 18 años participó de su primera ópera. Allí fue cuando su profesora de piano le recomendó que se dedicara al estudio de interpretación vocal en un conservatorio, mientras que en paralelo obtenía una licenciatura en ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico. “No hay músicos profesionales en mi familia, por lo que la idea de una carrera musical me daba mucho miedo. Ni siquiera sabía cómo sería eso”, ha señalado en entrevistas sobre esos primeros años.

Tras formarse en el conservatorio de Puerto Rico, obtuvo una maestría en la Escuela de Música de Mannes en Nueva York. Años más tarde, su talento la ha llevó a los escenarios más importantes del mundo como Kennedy Center, el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden . Incluso, en 2016 participó de la delegación artística enviada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama a Cuba que buscaba ampliar las relaciones culturales con la isla.

Sin embargo uno de los aspectos que ha marcado los últimos años de su carrera han sido sus apariciones junto al tenor Andrea Bocelli con quien viene trabajando desde hace algunos años. Al italiano lo conoció a través del entrenador vocal de la puertorriqueña y quien también trabajó como director junto al tenor.

El artista estaba en búsqueda de una soprano que lo acompañara en voz en sus conciertos y Martínez adicionó para el italiano y su esposa durante dos horas. “Lo siguiente que supe fue que su manager me llamó y me ofreció una gira completa que incluía el Madison Square Garden y todos estos lugares”, comentó la puertorriqueña en entrevistas sobre aquel momento. Hoy la cantante es parte importante de los recitales que ofrece el italiano, aterrizando en Chile para presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Además de subir al escenario de la Quinta Vergara, Larisa Martínez se mostró conmovida en redes sociales por las consecuencias de los incendios en la Quinta Región. “Esta noche tendremos el honor de acompañar al maestro @andreabocelliofficial en la segunda noche del Festival Viña del Mar. Se estará cantando con el alma en solidaridad con nuestros hermanos Chilenos, después del terrible incendio que cobró la vida de tantas personas y que dejó sin hogar a muchas otras que aún se encuentran refugiadas”, escribió en un post donde mostró su arribo a Chile y a la Ciudad Jardín.