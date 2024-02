Luis Slimming, antes de su debut en Viña: “El tema de las pifias es parte del aprendizaje”

Una rutina previa a su show en el Festival de Viña resultó con rechiflas desde el público. El augurio no es auspicioso, pero Luis Slimming, “Don Comedia”, se lo toma con calma. Así lo comenta relajadamente en su rueda de prensa previa a su presentación de este martes 27, en la tercera jornada del Festival.

“El ‘Monstruo’ de Viña para mí es como el mar, como que es bonito pero también uno le tiene miedo, respeto. Hay gente que no ha vuelto (risas), la analogía es muy buena..o no sé (ríe)”, explica desatando las risas de los periodistas presentes. “Yo de verdad soñé con esto. Esa mezcla de tirarse al vacío, de no saber qué va a pasar, pero de querer hacerlo de todos modos y el tema de las pifias es parte del aprendizaje”.

Slimming agrega: “No conozco a ni un colega que no haya pasado un show malo, es parte del aprendizaje, de cada show malo aprende, de uno bueno también, es un constante aprendizaje”.

Convertido en una revelación del humor chileno después de su exitoso paso por el Festival de Olmué 2023, Slimming es quizás la apuesta mayor del humor nacional. aunque él se lo toma con mesura, porque aún le falta el paso de la Quinta. “Para mí, existe esta consagración de Viña, porque siento que cuando uno viene al Festival, la sociedad te entrega el título de ‘humorista’, y con ese título me voy para la casa, ojalá. Pero ya estar acá siendo que me lo gané”.

Incluso, la etiqueta del “genio del humor” amén de su condición de guionista de otros nombres (como Edo Caroe o Fabrizio Copano), confiesa que le incomoda. “Yo decía que para qué ponen eso, cuando en realidad yo nunca les hice los libretos enteros a nadie. No fue ‘oye Kramer, toma, dí esto’. No. Fue el talento de cada una de las personas con las que trabajé lo que hizo que triunfara, yo aporté en lo que podía. Entonces, sí existía esa presión, era como ‘ohh ¿y este es el genio?’. Yo quiero que se rían no más”.

De cara a su show, comenta cómo ha sido su preparación. Por ejemplo, los chistes con referencia a la actualidad política, los cuales estarán en su rutina. “El humor político político que traigo es acorde a la sensación que hay hoy día, en Olmué veníamos un poco polarizados, era mucho más difícil. Ahora la cosa está mucho más tranquila, siento yo al menos -no soy periodista de política- creo que la cosa va por un lado más conciliador. Sí hablo de política, pero de reírme un poco del proceso, que nos dimos la media vuelta y quedamos donde mismo. Creo que ambos sectores se van a poder reír con libertad y yo creo que por ahí va. No pretendo hacer una apología a nada”.

A diferencia de Olmué, donde no pudo ir su familia por la graduación de su hermana, ahora tendrá a parte de los suyos con él. “Vino mi familia más nuclear, mis sobrinos, vienen mi hija y mi esposa, quien también me acompañó el año pasado y está aquí mismo mirándome detenidamente para ver si digo alguna tontera”. En la rueda, también se encontraba acompañándolo el humorista Coronel Valverde y sus compañeros de su podcast El sentido del humor.

En la previa, Slimming descarta que lo que veamos en Viña tenga relación con el rol que hace en el programa El Purgatorio, de Canal 13. “Eso es otra cosa. Ahí nos dedicábamos con la Chiqui (Aguayo) a escribir chistes, muy mentalizados. Y eran chistes que uno tenía que leer, no memorizar, era otra pega totalmente distinta. Eramos personajes mucho más pesados, acá el proceso es distinto. Lo que sí se parece harto es que semana a semana estamos escribiendo chistes con los chiquillos, para poder mejorar algunas referencias, las noticias de actualidad hay algunas que pasan de moda y otras reflotan. Ojalá tener una tallita para cada una de esas”.

También destaca que ha estado en contacto con otros comediantes. “Tenemos un Whattsapp con otros colegas, nos hemos ido a ver. En mi último show de bar me fue a ver el Álex (Ortiz). Probó sus cositas, nos estuvimos dando consejitos, ‘acá podríai agregar esta cosita, en este chistecito podríai decir esto otro’, con Lucho Miranda lo mismo. El otro día se me ocurrió una cuestión y se lo mandé. ‘Solo tú puedes contar esto’, le dije, y muy agradecido. Es una comunidad súper generosa”.

Luis Slimming estará en Viña 2024 este martes 27 de febrero.