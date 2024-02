Lucho Miranda y las pifias a Javiera Contador: “Un show malo no la define a ella como comediante”

Lo que hará Lucho Miranda (29) en su debut en la Quinta Vergara, este miércoles 28 en la cuarta jornada de Viña 2024, es sencillo: presentarse para quienes no lo conozcan. De alguna forma, siente que es la oportunidad perfecta para que su nombre quede instalado en la conversación habitual del chileno común y corriente.

“Hay harto chiste los ojos azules, harto chiste de que me ando quedando pelado (ríe) -dice en la rueda de prensa previa-. Este es mi primer show importante, entonces hay mucha gente que no me conoce. Yo creo que la gran mayoría de los televidentes no me conoce, entonces, tengo que partir con un show con muchos chistes presentándome, la gente tiene que conocerme, yo tengo que darme a conocer”.

“Van a haber muchos chistes de mí, de mi situación personal, de cosas que he vivido, las cosas que he tenido que hacer para llegar a este escenario tan importante”.

Foto: Dedvi Missene.

Pero Viña no es cualquier cosa y Miranda lo sabe. Para un humorista, Viña es lo más parecido a un circo romano, ya que enfrenta el escarnio y las pifias si el número no convence, o puede alcanzar la gloria. “Eso se ha originado de este boca a boca que hay, de que hay un ‘Monstruo’, de que hay gente que va a pifear, y yo siento no es solamente gente que va a pifear, la gente tiene derecho a expresarse, reclamar, pero tiene que haber un apoyo de la organización, de los animadores, de la misma organización de expresar de que esto tiene que ser una fiesta. Está bien, la gente se puede expresar, pueden quejarse, pero siempre con el ánimo de pasarlo bien, de disfrutar el show”.

En esa misma cuerda, Miranda tuvo palabras para lo acontecido con el show de Javiera Contador el pasado lunes 26. “Lo vi desde la casa, la sensación que me quedó ayer es de pena, de dolor de guata, sobre todo ahora que voy a Viña, antes lo veía de espectador y me generaba una sensación muy parecida, pero ahora fue como el doble”.

“Siento que las palabras que dijo Javiera en el escenario fueron bacanes, al final una pifia, un show malo no la define a ella como comediante. Lleva 30 años siendo comediante, una situación puntual no define su carrera, ¡yo espero que me pase lo mismo a mí! (ríe) que me vaya bien o me vaya mal, eso no va a definir mi carrera, son varios los escenarios en los que quiero actuar. Sé que Viña es muy importante, esa es una base para lo que viene después, pero no es definitorio”.

Foto: Dedvi Missene.

Lucho Miranda también se refirió en parte a la rutina que presentará. “No voy a venir con chistes my ordinarios ni tampoco chistes tan blancos, si uno sale a las 12 de la noche. Uno viene con la rutina que uno siente acode al escenario”.

“Me han dicho que mi humor es de TikTok, pero yo no creo que sea de TikTok. O sea, con suerte puedo tomar un teléfono y voy a hacer humor de TikTok”, agregó.

Además, comentó que el hecho de que comparta escena con dos jóvenes cantantes (Mora y Anitta) de alguna forma lo apuntala bien. “El público es muy juvenil, por un tema de edad yo simpatizo con ese público, espero que me reciban bien, que sea una fiesta”.

Lucho Miranda se presentará este miércoles 28 en la cuarta noche de Viña 2024.