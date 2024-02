Con dedicatoria a las víctimas de los incendios Men at Work cierra la tercera noche de Viña 2024

La tercera noche del Festival de Viña 2024, marcada al recuerdo con el homenaje a Celia Cruz y la presentación de Maná, cerró con el número anglo de esta edición. En este caso, es una nueva encarnación de los australianos Men at work, en su origen, una banda que en la primera mitad de los ochenta despuntó con varios hits. A la Quinta Vergara llegan con la alineación liderada por el cantante Colin Hay como único integrante original.

El grupo salió a escena a eso de las 2 de la madrugada. A pesar de la hora y el frío que suele bajar en el lugar a esa hora, todavía quedaron nostálgicos que decidieron verlos y eso que no pocos tomaron la ruta de salida tras la exitosa presentación del comediante Luis Slimming, que marcó el peak de sintonía de la noche.

27 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR La Banda australiana Men At Work durante la tercera noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

A tono con la contingencia y el giro solidario del Festival de Viña, Colin Hay (quien además de incursionar en solitario además ha sido músico de la All Starr Band de Ringo Starr) arrancó la presentación con una dedicatoria. “Queremos dedicar este show a las víctimas de los recientes incendios”, dijo en un español algo tropezado, pero comprensible que fue aplaudido por el “Monstruo”. A continuación el grupo arrancó la presentación con Touching the Untouchables, un corte del álbum Business as Usual (1981), uno de los clásicos del grupo original en sus años de actividad.

El grupo que llegó a la Quinta Vergara, es casi equivalente a una banda tributo. Se reactivó en 2019, y aunque en su origien era una agrupación australiana, hoy parece más un combo multinacional con acento latino. Además de Hay, están la cantante y multiinstrumentista guatemalteca Scheila González, la cantante de origen peruano Cecilia Noël, quien es la esposa de Hay, el buen baterista de Jimmy Branly, el guitarrista Miguel Perez y el bajista Yosemel Montejo; estos últimos tres, de origen cubano.

Pese a que no son los músicos originales, los acompañantes de Hay demuestran su rodaje y su experiencia como músicos. Hacen lucir temas como No restrictions y I can see it in your eyes, respetando los arreglos originales, pero con la suficiente cancha como para hacer pequeñas variaciones como lo pueden hacer los músicos de gran preparación y rodaje. Mientras, el público que se quedó, en su mayoría mayores de 40 a 50 años, siguieron el show con respeto y atención. Como atesorando la posibilidad de escuchar en vivo un repertorio que Men at work consolidó en pocos años de carrera, antes de ser sacudidos por la explosiva fama en la medianía de los ochenta.

Promediando la media hora de actuación, entraron los animadores, quienes apuraron la entrega de la Gaviota de Plata, a la que siguió la Gaviota de Oro, pedida por el “Monstruo” boomer que a esa hora se mostraba satisfecho con la presentación. Tras ese momento vino el hit Down Under, aplaudido por el respetable que premió una presentación correcta y que incluso participó en los habituales juegos de pregunta/respuesta de cantante y público, que en su momento tan bien explotó Freddie Mercury.