Alberto Plaza, José Antonio Kast y Rojas Vade: las menciones de Sergio Freire que hicieron reír (y pifiar) a Viña

Un celebrado retorno a la Quinta Vergara tuvo Sergio Freire. Apenas se subió al escenario, el humorista hizo reír al público de la Quinta Vergara, con una rutina que, a ratos, tocó temas y personajes de la política.

El ex Club de la Comedia, contó que cuando su hijo Lucas (de 6 años) tenía dos años, Chile cruzaba un periodo de protestas, en el marco del estallido social. En esa línea, relató que lo llevó a una marcha en Santiago.

“Fuimos a una marcha, lo pasó como el hoyo, le cargó todo”, dijo el humorista, ocasionando las risas del público.

Tras ello, contó que se tuvo que devolver a su casa, “con él llorando hasta la casa, lo dejé en la camita y me dio pena, me dio pena enterarme de que es un facho”.

“El único hijo que tengo me salió facho, le tuve que poner Alberto Plaza para que se calmara, no le he querido ni contar que se murió la vieja”, dijo el humorista, ocasionando una risotada en la Quinta Vergara.

Después, siguió lamentándose y se refirió al exabanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Tengo un hijo y me sale facho, yo no entiendo cómo lo hizo José Antonio Kast, que tiene nueve y los nueve le salieron Republicanos”, señaló.

“¿Cómo lo hizo?”, se preguntó, agregando que cree “que en todas esas familias numerosas siempre tienes un hijo rebelde y estoy seguro que uno de los hijos de Kast es rebelde, es uno que se encierra en la pieza a escuchar Illapu”, dijo el comediante, generando los aplausos y risas del Festival.

Además, el humorista contó que estuvo al tanto del primer proceso constituyente.

“La primera temporada estuvo buena”, dijo, haciendo alusión a la Convención Constitucional.

“Tenía personajes super buenos, tenía un personaje que en los primeros capítulos tenía cáncer, ¡y después no tenía! Que buen giro dramático”, remató, generando una ola de risas.

Este último chiste, hacía alusión a Rodrigo Rojas Vade, exmiembro del extinto órgano redactor del proyecto de Constitución, quien fue condenado por estafa residual, debido a que fingió padecer cáncer para obtener beneficios.