Un día normal: Juanes regresa a Chile en Movistar Arena

Juanes regresa a Chile, y lo hará el próximo 29 de septiembre en Movistar Arena. Con diez álbumes en su haber y ventas multiplatino, el colombiano es el artista de rock en español líder en el mundo. Ganador de múltiples premios como 4 Grammy y 25 Latin Grammy; en 2019 fue homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación no solo por su trabajo como músico, apoyo a artistas emergentes también por sus contribuciones filantrópicas al mundo, con su Fundación Mi Sangre. Antes, en 2005, fue reconocido por la revista TIME como “una de las 100 Personas con Mayor Influencia en el Mundo” y The New York Times como “el conmovedor poeta Latinoamericano”.

En permanente movimiento, Juanes continúa entregando sus composiciones, las más recientes están en su último disco “Vida Cotidiana”, entrega que NPR, Billboard, Rolling Stone, Variety y más han declarado a ‘VIDA COTIDIANA’ entre ‘La Mejor Música Latina de 2023′.

Trabajo que alcanzó una vez más un premio Grammy por mejor “Álbum de Rock Latino o Alternativo”, logrando un total de veintinueve premios grammy y Latin Grammy durante su prolífica carrera, ampliando el status del icono de la música colombiana a convertirse en el artista más honrado de todos los tiempos por la Academia de Grabación Latina.

Como también el regreso de una de las colaboraciones más virtuosas. Nelly Furtado & Juanes lanzaron recientemente “Gala y Dalí”, veintidós años después de que las superestrellas se unieran para crear uno de los duetos más queridos y duraderos del pop latino con “Fotografía”, los artistas se reúnen en el sencillo más reciente de Nelly Furtado.

Juanes ha construido un sonido distintivo que fusiona su amor por el rock y el pop, con una composición a muchos niveles y una profunda reverencia a la música folclórica tradicional y otros ritmos indígenas del continente.

Una carrera llena de hitos, y millones de discos vendidos en todo el mundo, que lo sitúan como una leyenda viviente y hoy sus fans disfrutan cada uno de sus shows como si fuese el último, gracias a un cancionero sin par en la música latina. Ejemplos de esto son Mala Gente, Volverte a ver, La Paga, Es por Ti, A Dios le Pido, Para tu Amor, Me Enamora, Fíjate bien, Podemos Hacernos Daño, Un Día Normal, Luna, La Camisa Negra, Nada Valga sin tu Amor, Fotografía, Gotas de Agua Dulce, Mis Planes son Amarte, El Ratico, La Plata, Querer Mejor, y muchísimas más.

Es también reconocido como una de las principales voces del mundo de habla hispana. La dedicación de la superestrella colombiana como activista global también se extiende mucho más allá de sus apasionadas letras y es visto en su amplio trabajo caritativo para su propia Fundación Mi Sangre y como cofundador de la organización “Paz sin Fronteras”, que utiliza la música para unir a las poblaciones independientemente de las divisiones políticas o geográficas y abogar por que todas las personas tengan derecho a un principio vital como es la paz.

Entradas en www.puntoticket.com. Preventa Exclusiva Banco de Chile, 11 de abril, 12 pm al 12 de abril, 11:59 am. Venta General, 15 de abril, 12:00 pm.