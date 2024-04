La dura y tajante opinión de Courtney Love sobre Taylor Swift

La cantante y líder de Hole, Courtney Love, despachó una opinión muy crítica sobre la estrella del pop, Taylor Swift.

Love, quien se encuentra en promoción de su nueva serie para BBC Courtney Love’s Women, concedió una entrevista para The Standard. Allí se refirió a otras artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Madonna.

“Taylor no es importante. Puede que sea un espacio seguro para las niñas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”, señaló, categórica.

También tuvo duras palabras para Lana del Rey, quien acaba de presentarse en el primer fin de semana del festival Coachella, en California. Un giro, ya que anteriormente había señalado que, además de su difunto esposo Kurt Cobain, es de los “verdaderos genios musicales” que ha conocido.

“No me ha gustado Lana desde que hizo un cover de una canción de John Denver y creo que realmente debería tomarse siete años de descanso”, dijo Love. “Hasta Take Me Home, Country Roads pensaba que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me estaba influenciando demasiado”.

Asimismo, volvió a cargar contra Madonna, de quien siempre ha tenido una mala impresión. “No me gusta ella y no le gusto a ella. Me encantó Buscando desesperadamente a Susan , pero tanto por la ciudad de Nueva York como por ella”.

Al menos tuvo palabras más elogiosas para Beyoncé, a propósito de su álbum de género country Cowboy Carter. “Me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country porque se trata de mujeres negras entrando a espacios donde antes sólo se permitía a mujeres blancas, no es que me guste mucho. Como concepto, me encanta. Simplemente no me gusta su música”.