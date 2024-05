Fallece a los 58 años Charlie Colin, bajista y fundador de Train, la banda de Hey, Soul Sister

El bajista y compositor estadounidense Charlie Colin, de 58 años, falleció tras un accidente doméstico en la casa de un amigo en Bruselas, Bélgica. La información la confirmó la madre del artista al medio estadounidense TMZ, quien detalló que el cuerpo de Colin fue encontrado por su amigo en el baño cuando este regresó a su domicilio después de cinco días. Según indicó la mujer, el músico se habría resbalado de la ducha. No obstante, se desconocen la fecha exacta del deceso y mayores antecedentes.

El fundador y exintegrante de Train, banda conocida por éxitos como Hey, Soul Sister y Drive By, se encontraba en el país europeo para dar clases magistrales y hacer música para una película, según comentó su madre al medio citado. De acuerdo a sus redes sociales, también ejercía como el director musical del Festival de Cine de Newport Beach.

El bajista formó Train a mediados de los noventa junto a Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford y Scott Underwood, y lograron reconocimiento con su álbum debut homónimo en 1998. Le siguieron otros éxitos, como el sencillo Drops of Jupiter (Tell Me), que les valió el premio Grammy a la mejor canción de rock y el premio Grammy al mejor arreglo en 2002.

Sin embargo, Colin fue despedido del conjunto en 2003, luego del lanzamiento del disco My Private Nation, por su adicción a sustancias. Más tarde, se unió a otros proyectos musicales como Painbirds, junto a Tom Luce en 2015, y The Side Deal en 2017, en compañía de Stan Frazier, y los hermanos Joel y Scott Owen.