Por éxito de ventas “Cats” el musical abre su segunda función en Santiago

Debido a la alta demanda de entradas, la productora “Luis Fierro Producciones” ha alcanzado un lleno total del musical Cats, por lo que se ha programado una segunda función, para el día sábado 13 de julio a las 19:00 hrs.

Cats es uno de los espectáculos musicales más emblemáticos del mundo, con una nueva versión escénica que promete cautivar al público chileno. Esta producción es una colaboración entre la productora londinense The Really Useful Group de Andrew Lloyd Webber y Luis Fierro Producciones, asegurando que cada detalle esté diseñado para crear momentos inolvidables.

El musical narra la historia de la tribu de gatos Jellicle, que se reúnen cada año durante una noche especial de luna llena. En esta ocasión, el Viejo Gato Deuteronomy, interpretado por Roberto Díaz, elige a uno de ellos para reencarnarse en el Edén Sideral. La llegada de Grizabella, interpretada por Carolina Soto, añade un toque de redención y perdón a la historia.

El icónico musical aclamado por la crítica mundial cuenta con un elenco de talentosos artistas que dan vida a los entrañables personajes felinos, cada uno con su propia personalidad y estilo. Transportándolos a un mundo mágico lleno de música, danza y emociones. Con una duración de 2 horas y 15 minutos, esta experiencia teatral promete ser inolvidable, con una selección musical que incluye el icónico tema “Memory”, interpretado por reconocidos artistas a nivel mundial y diferentes idiomas.

El musical se presentará en Santiago los próximos viernes 12 de Julio, a las 20.00 hrs y sábado 13 de Julio 19.00 hrs. En regiones se presentará en el Teatro Universidad de Concepción, el 17 de Agosto; y en el Teatro Municipal de Temuco, el 7 de Septiembre. Entradas a través de TICKETPRO y ALTOPARLANTE